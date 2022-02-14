В мире снижается заболеваемость ковидом
Впервые с ноября прошлого года в мире отмечается снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией. Это приятная новость для человечества, которое порядком устало от пандемии.
В России коронавирусом официально переболели уже более 14,1 млн человек, что составляет почти 10% населения страны. В реальности, эта цифра может быть в несколько раз выше, поскольку в значительном числе случаев россияне не делают тесты при лёгких простудных синдромах, а многие и вовсе переносят ковид без симптомов. Для того чтобы представить реальное количество переболевших коронавирусом россиян необходимо произвольно набранные от 50 до 100 тысяч непривитых жителей самых разных регионов, чтобы провести их через тесты на антитела. По таким тестам можно установить, болел ли человек коронавирусом раньше. И если, к примеру, у 25-30% участников тестов будут выявлены антитела к коронавирусу, то это означает, что ковидом переболело треть населения нашей страны. Естественно, с поправкой на погрешность.
Более 340 000 россиян скончались от коронавирусной инфекции, однако по данным Росстата, за весь период пандемии избыточная смертность превысила уже один миллион человек. В большинстве случаев это жертвы коронавируса, так что данную пандемию можно считать самой смертоносной в России со времён «испанки» и брюшного тифа времен Гражданской войны. Никакие другие болезни в новейшей истории не уносили такого количества наших сограждан. К сожалению, до сих пор огромное количество россиян всё ещё не сделали себе прививки, и каждый день по 650-700 жителей нашей страны отдают жизни из-за развития осложнений на фоне коронавирусной инфекции.
Лидером по многим показателям пандемии по-прежнему остаётся Москва, к примеру, только вчера здесь госпитализировано самое большое число пациентов с коронавирусом - более 1 000 человек. При этом, по данным оперативного штаба, в России через вакцинацию прошло 85,8 млн человек, однако эти данные включают и тех, кто прошёл через ревакцинацию, то есть одних и тех же людей здесь считают два раза. В реальности, в России вакцинировано 77,9 млн человек хотя бы одним компонентом, а полностью через вакцинацию прошло 71,2 миллиона человек, что гораздо меньше 50% от всего населения. До вакцинации 80% взрослого населения нашей страны при нынешних темпах остаётся 143 дня. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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