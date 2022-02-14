Опоясывающий лишай: признаки, которые отличают его от ветрянки
Опоясывающий лишай – это вирусная инфекция, которая вызывает болезненную сыпь на теле и сходна своей физической симптоматикой с ветряной оспой (ветрянкой).
Основной характеристикой опоясывающего лишая и ветряной оспы являются зудящие пятна из красных волдырей с жидкостью – внешне определить разницу между двумя инфекциями бывает трудно.
В то же время некоторые признаки позволяют их отличить друг от друга, подробнее об этом рассказали врачи из NHS (Великобритания).
«Основное различие заключается в том, что сыпь при опоясывающем лишае появляется только на одной стороне тела – например, на левой или на правой стороне корпуса, часто по линии ребра. Сыпь, которая появляется на обеих сторонах тела, вряд ли вызвана опоясывающим лишаем».
Также медики советуют обращать внимание на следующие признаки, свойственные опоясывающему лишаю и не характерные для ветряной оспы.
- Озноб.
- Усталость.
- Мышечная слабость.
- Потеря аппетита.
- Красные или розовые шишки по всему телу, которые появляются через два дня после других симптомов.
- Пятна появляются по всему телу.
«Ветряная оспа имеет тенденцию образовывать более мелкие пятна в большем объеме, тогда как опоясывающий лишай – более крупные пятна».
Инфекционисты напоминают, что опоясывающий лишай может возникать как последствие заражения вирусом ветряной оспы (ветрянки). Вирус может оставаться в организме неопределенно долгое время, не вызывая никаких симптомов, но в некоторых случаях он реактивируется, проявляясь симптомами опоясывающего лишая. При контакте с человеком, который имеет его, можно заболеть ветрянкой, если раньше ее не было.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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