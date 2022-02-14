Опоясывающий лишай: признаки, которые отличают его от ветрянки

«Основное различие заключается в том, что сыпь при опоясывающем лишае появляется только на одной стороне тела – например, на левой или на правой стороне корпуса, часто по линии ребра. Сыпь, которая появляется на обеих сторонах тела, вряд ли вызвана опоясывающим лишаем».

Озноб.

Усталость.

Мышечная слабость.

Потеря аппетита.

Красные или розовые шишки по всему телу, которые появляются через два дня после других симптомов.

Пятна появляются по всему телу.

«Ветряная оспа имеет тенденцию образовывать более мелкие пятна в большем объеме, тогда как опоясывающий лишай – более крупные пятна».