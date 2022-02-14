Эксперты: не всякая боль в груди — сигнал сердечного приступа
Миллионы человек сталкиваются с сердечным приступом каждый год. Если вы когда-нибудь испытывали сильную боль в груди наверняка пугались из-за вероятности приступа. Тем не менее эксперты говорят, что в подавляющем большинстве случаев боль в груди вызвана чем-то другим, а не опасными для жизни проблемами с сердцем.
Фактически, исследование 2016 года, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, показало, что только у 6 % пациентов, поступивших в отделение неотложной помощи с болью в груди, позже был диагностирован сердечный приступ. В конечном итоге выяснилось, что многие из диагнозов имеют несердечное происхождение, вызванное кислотным рефлюксом, другими желудочно-кишечными проблемами, заболеваниями легких, стрессом, беспокойством и т. д..
Конечно, вы никогда не должны игнорировать или преуменьшать боль в груди, если она имеет характерные признаки сердечного приступа, о которых MedikForum рассказывал ранее.
Упражнения облегчают больСердечные приступы часто случаются после тяжелой тренировки. Если боль, наоборот, отступает после занятий спортом, это сигнал другой проблемы. Эксперты из Кливлендской клиники говорят, что наиболее вероятным виновником боли является кислотный рефлюкс или другая проблема с желудочно-кишечным трактом.
Боль острая и сосредоточена в одном местеСпециалисты поясняют, что если боль в груди интенсивно локализуется в одном месте, создавая «пронзающее» или «колющее» ощущение, скорее всего, это не сердечный приступ. Особенно, если боль возникает, когда вы глубоко дышите, кашляете или меняете положение.
«Если это описывает ваши симптомы, есть вероятность, что вы имеете дело с проблемой, связанной с легкими, - объясняют эксперты. – Это еще более вероятно, если боль локализуется ближе к правой части груди».
Плеврит является одним из заболеваний легких, которое может вызвать острую боль в груди. У пациентов с плевритом воспаляется плевра — два больших тонких слоя ткани, которые отделяют легкие от стенки грудной клетки. Когда это происходит, два слоя плевральной мембраны соприкасаются друг с другом, вызывая боль при вдохе и выдохе. Такая боль уменьшается или прекращается при задержке дыхания.
Очень короткая или продолжительная больНезависимо от интенсивности боли в груди, ее быстрое исчезновение сигнализирует, что переживать не о чем. Сердечный приступ приносит непрекращающуюся боль, которая длится несколько минут. Более короткие боли обычно имеют другую причину.
В возникновении этих острых, быстрых болей обычно виновата травма, в частности, ушиб ребер или растяжение мышцы грудной клетки. При очень сильной боли вероятно воспаление реберного хряща, фибромиалгия или опоясывающий лишай. Одновременно с этим длительное сохранение боли без развития других симптомов также говорит об отсутствии сердечного приступа.
Кливлендская клиника
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