Эксперты: не всякая боль в груди — сигнал сердечного приступа

Упражнения облегчают боль

Боль острая и сосредоточена в одном месте

«Если это описывает ваши симптомы, есть вероятность, что вы имеете дело с проблемой, связанной с легкими, - объясняют эксперты. – Это еще более вероятно, если боль локализуется ближе к правой части груди».

Очень короткая или продолжительная боль