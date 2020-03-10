Признаки того, что боль в груди указывает на сердечный приступ

Боль в груди возникает внезапно.

Отдает в руки, спину, шею или челюсть.

Человек чувствует себя отяжелевшим.

Боль длится более 15 минут.

Боль в груди сопровождается тошнотой или одышкой.

«Если вы часто испытываете необъяснимую боль в груди, запишитесь на прием к врачу, чтобы обследоваться, поскольку это может указывать на недиагностированное заболевание сердца», – дали совет врачи.