Признаки того, что боль в груди указывает на сердечный приступ
Боль в груди является одним из предупреждающих признаков сердечного приступа, но также она может быть связана с другими состояниями. Специалисты из British Heart Foundation рассказали, как понять, что такая боль указывает на смертельно опасный инфаркт.
Как сообщает MedikForum.ru, развитие сердечного приступа обуславливается внезапным прекращением кровотока, питающего участок миокарда. Лишившись достаточного количества крови и кислорода, сердечная мышца может быть серьезно повреждена, – от того, насколько быстро человек получит помощь, будет зависеть степень повреждения. Поэтому при возникновении признаков, предупреждающих о приступе, необходимо действовать как можно быстрее.
Одним из таких сигналов сердечного приступа является боль в груди, которая также может возникать в силу других отклонений, например, изжоги, расстройства желудка. Как же понять, когда боль в груди – это очень серьезный признак, требующий немедленного обращения к врачам?
Британские специалисты указывают на следующие особенности, позволяющие понять это:
- Боль в груди возникает внезапно.
- Отдает в руки, спину, шею или челюсть.
- Человек чувствует себя отяжелевшим.
- Боль длится более 15 минут.
- Боль в груди сопровождается тошнотой или одышкой.
«Если вы часто испытываете необъяснимую боль в груди, запишитесь на прием к врачу, чтобы обследоваться, поскольку это может указывать на недиагностированное заболевание сердца», – дали совет врачи.
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