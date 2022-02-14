Побочные эффекты ибупрофена: признак дыры в желудке или кишечнике
В период пандемии ибупрофен стал одним из самых востребованных лекарств, но врачи напоминают: его прием может вызывать ряд побочных эффектов, в том числе требующих экстренного медицинского вмешательства.
Ибупрофен снижает уровень гормонов, вызывающих боль и отек, используется в сочетании с другими болеутоляющими средствами при простуде и гриппе – это разнообразный и многоцелевой препарат. В целом он считается безопасным препаратом, но определенный риск пострадать от осложнений в связи с его употреблением все же имеется.
NHS отмечает, что побочные эффекты ибупрофена обычно не проявляются при краткосрочном приеме, однако использование препарата в течение длительного периода может поспособствовать потенциально опасному повреждению. В частности, его последствием может стать изъязвление слизистой желудка или кишечника (проще говоря, дыра).
«Если на фоне приема ибупрофена у вас возникает сильная боль в груди или животе, это может быть признаком дыры в желудке или кишечнике», - заявили в интервью специалисты службы здравоохранения.
Медики напоминают, что прием любого лекарства сопряжен с риском аллергических реакций, включая анафилактический шок, из-за возможной чувствительности организма к компонентам медикаментов. Говорить о таких реакциях могут определенные признаки.
«При появлении красной кожной сыпи, свистящего дыхания, стеснения в груди или горле, затрудненного дыхания, отека рта, лица, губ, языка или горла следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью».
Конкретно прием ибупрофена в редких случаях может привести к появлению сильной головной боли, высокой температуры, ригидности затылочных мышц, светобоязни или проблемам со зрением. Эти симптомы также требуют обращения к врачам.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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