Побочные эффекты ибупрофена: признак дыры в желудке или кишечнике

«Если на фоне приема ибупрофена у вас возникает сильная боль в груди или животе, это может быть признаком дыры в желудке или кишечнике», - заявили в интервью специалисты службы здравоохранения.

«При появлении красной кожной сыпи, свистящего дыхания, стеснения в груди или горле, затрудненного дыхания, отека рта, лица, губ, языка или горла следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью».