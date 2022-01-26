Принимаете ибупрофен? Симптомы, которые указывают на опасные побочные эффекты
Прием ибупрофена сопряжен с риском некоторых побочных эффектов, включая опасные, требующие оперативного обращения к врачам.
Люди, принимающие ибупрофен, могут столкнуться с головной болью и головокружением, расстройством желудка, тошнотой и рвотой. По данным NHS, эти побочные эффекты возникают более чем у одного из ста человек и потому считаются распространенными.
Некоторые побочные эффекты могут быть очень серьезными, потенциально опасными для человека, подчеркивают эксперты. Медики назвали симптомы, которые указывают на подобные осложнения, возможные при употреблении популярного обезболивающего и противовоспалительного препарата. Их возникновение требует как можно более быстрого обращения к врачу.
- Сильная боль в груди или желудке – это может быть результатом повреждения стенок желудка или кишечника из-за слишком агрессивного воздействия лекарства на их слизистую.
- Черный стул – потемневшие фекалии могут указывать на кровотечение, возникшее в желудке.
- Кровь в рвотных массах – также является возможным признаком желудочного кровотечения.
- Отекшие лодыжки, появление крови в моче или невозможность нормально мочиться – эти проблемы указывают на почечные осложнения.
- Затруднение дыхания, одышка или ухудшение симптомов астмы – тоже возможны при имеющейся чувствительности к компонентам препарата.
- Возникают неблагоприятные кожные признаки: сыпь, зуд, покраснение, отек, волдыри, шелушение.
- Человек хрипит.
- Чувствуется стеснение в груди или горле.
- Возникают проблемы с дыханием, речью
- Губы, лицо, язык или горло начинают отекать.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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