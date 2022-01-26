Принимаете ибупрофен? Симптомы, которые указывают на опасные побочные эффекты

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прием лекарства

Прием ибупрофена сопряжен с риском некоторых побочных эффектов, включая опасные, требующие оперативного обращения к врачам.

Люди, принимающие ибупрофен, могут столкнуться с головной болью и головокружением, расстройством желудка, тошнотой и рвотой. По данным NHS, эти побочные эффекты возникают более чем у одного из ста человек и потому считаются распространенными.

Некоторые побочные эффекты могут быть очень серьезными, потенциально опасными для человека, подчеркивают эксперты. Медики назвали симптомы, которые указывают на подобные осложнения, возможные при употреблении популярного обезболивающего и противовоспалительного препарата. Их возникновение требует как можно более быстрого обращения к врачу.

  • Сильная боль в груди или желудке – это может быть результатом повреждения стенок желудка или кишечника из-за слишком агрессивного воздействия лекарства на их слизистую.
  • Черный стул – потемневшие фекалии могут указывать на кровотечение, возникшее в желудке.
  • Кровь в рвотных массах – также является возможным признаком желудочного кровотечения.
  • Отекшие лодыжки, появление крови в моче или невозможность нормально мочиться – эти проблемы указывают на почечные осложнения.
  • Затруднение дыхания, одышка или ухудшение симптомов астмы – тоже возможны при имеющейся чувствительности к компонентам препарата.
Когда нужно немедленно вызывать скорую помощь. Врачи советуют сделать это при появлении любого из следующих состояний.
  • Возникают неблагоприятные кожные признаки: сыпь, зуд, покраснение, отек, волдыри, шелушение.
  • Человек хрипит.
  • Чувствуется стеснение в груди или горле.
  • Возникают проблемы с дыханием, речью
  • Губы, лицо, язык или горло начинают отекать.
Подобные побочные эффекты указывают на серьезную аллергическую реакцию, которая требует срочной терапии.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)

Здоровье

совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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