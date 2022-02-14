Дефицит витамина D: врач Гиттлман назвала "значительный" признак дефицита в дневное время
Пожилые люди подвержены повышенному риску дефицита витамина D не только из-за положения зимнего солнца, но и потому, что их организм менее способен вырабатывать витамин D. Он жизненно важен для усвоения кальция и укрепления костей, риск переломов увеличивается, если человек не получает достаточного количества витамина D.
Мало того, что на горизонте возможны болезненные переломы, исследование, проведенное клиникой Майо, отмечает, что дефицит связан со снижением когнитивных функций.
Могли бы вы страдать от дефицита витамина D, не подозревая об этом?
Доктор Энн Луиза Гиттлман указала на «значительный», но распространенный предупреждающий признак дефицита витамина D — усталость. Если вы чувствуете усталость и вялость в «дневное время», это может быть признаком того, что вам не хватает солнечного витамина.
Исследователи из Центра медицинских наук Университета штата Луизиана подтвердили мнение о том, что существует значительная корреляция между дневной сонливостью и низким уровнем витамина D.
Дефицит витамина D можно устранить, принимая добавки витамина D. Клиническое исследование, проведенное Университетской клиникой Цюриха и Цюрихским университетом, подтвердило это мнение. В исследовании приняли участие 120 человек с жалобами на усталость и дефицит витамина D.
Затем участников случайным образом распределили в одну из двух групп:
- Те, кто получает добавки с витамином D
- Тем, кому дали плацебо
Следовательно, исследователи написали:
«Лечение витамином D значительно уменьшило усталость у здоровых людей с дефицитом витамина D».
Другие возможные признаки дефицита витамина D могут включать:
- Хрупкие кости
- Низкий иммунитет
- Мышечная боль и боли
- Выпадение волос
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Энн Луиза Гиттлман
Здоровье
Врач-диетолог, автор популярных книг о питании (США).
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