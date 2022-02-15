Инсульт: энергетические напитки увеличивают риск инсульта в 5 раз - врач
К сожалению, многие из тех, кто пережил инсульт, навсегда остаются инвалидами. Своевременное лечение после появления симптомов значительно увеличивает шансы на выздоровление. Один напиток может спровоцировать событие, увеличив риск мерцательной аритмии.
Энергетические напитки содержат замаскированный кофеин в виде таких веществ, как гуарана, в которой содержится в два раза больше кофеина, чем в кофейных зернах.
Хотя потребление кофеина обычно считается безопасным, после употребления высоких доз стимулятора могут возникать побочные эффекты. Ревматолог Рула Хадж-Али, доктор медицинских наук в Cleveland Clinic:
«Энергетические напитки содержат мегадозы кофеина, а иногда и другие стимуляторы. Мы обнаружили, что некоторые люди, которые их используют, попадают в больницу с инсультом или тяжелым кровоизлиянием в мозг. Как правило, это молодые, в остальном здоровые люди в возрасте от 30 до 40 лет».
Инсульт, возникающий после приема энергетического напитка, является результатом обратного синдрома церебральной вазоконстрикции (ОЦВС). Это вызывает внезапный спазм кровеносных сосудов головного мозга, который может либо ограничить приток крови к органу, либо вызвать кровоизлияние.
Наиболее важным симптомом ОЦВС является сильная головная боль, которая быстро усиливается в течение нескольких минут.
Причина, по которой энергетические напитки вызывают ОЦВС, остается неясной, но считается, что избыточное потребление кофеина может быть корнем проблемы. Чрезмерное потребление кофеина может резко увеличить количество кальция, высвобождаемого внутри клетки сердца. Потребление кофеина также значительно увеличивает риск фибрилляции предсердий или нерегулярного сердцебиения.
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Рула Хадж-Али
Здоровье
Врач-ревматолог, доктор медицинских наук в Cleveland Clinic.
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