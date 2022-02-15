Инсульт: энергетические напитки увеличивают риск инсульта в 5 раз - врач

«Энергетические напитки содержат мегадозы кофеина, а иногда и другие стимуляторы. Мы обнаружили, что некоторые люди, которые их используют, попадают в больницу с инсультом или тяжелым кровоизлиянием в мозг. Как правило, это молодые, в остальном здоровые люди в возрасте от 30 до 40 лет».

содержат замаскированный кофеин в виде таких веществ, как гуарана, в которой содержитсяХотя потребление кофеина обычно считается безопасным, после употребления высоких доз стимулятора могут возникать побочные эффекты. Ревматолог Рула Хадж-Али, доктор медицинских наук вИнсульт, возникающий после приема энергетического напитка, является результатом обратного синдрома церебральной вазоконстрикции (ОЦВС). Это вызывает внезапный спазм кровеносных сосудов головного мозга, который может либо ограничить приток крови к органу, либо вызвать кровоизлияние.Наиболее важнымПричина, по которой энергетические напитки вызывают ОЦВС, остается неясной, но считается, что избыточное потребление кофеина может быть корнем проблемы. Чрезмерное потребление кофеина можетПотребление кофеина также значительно увеличивает рискРанее Медикфорум писал о симптомах рака легких.