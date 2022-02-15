Высокий холестерин: ощущение в руках, которое может сигнализировать о закупорке артерий
Холестерин присутствует в бляшках, которые постепенно накапливаются на стенках артерий. На поздних стадиях лечение имеет решающее значение, чтобы избежать дальнейших осложнений, таких как сердечный приступ и инсульт. Один предупреждающий признак атеросклероза может быть очевиден при мытье рук под горячей и холодной водой.
Чем дольше высокий уровень холестерина не контролируется, тем серьезнее последствия для здоровья. Это связано с тем, что отложения холестерина, циркулирующие в крови, прилипают к внутренним стенкам артерий, заставляя их со временем затвердевать. Это уплотнение артерий, также известное как атеросклероз, может привести к множеству осложнений во всем организме.
По данным клиники Майо:
«Атеросклероз — это накопление жиров, холестерина и других веществ в стенках артерий и на них. Это накопление называется сосудистыми бляшками. Они могут привести к сужению артерий, блокируя кровоток. Бляшка также может лопнуть, что приведет к образованию тромба. Хотя атеросклероз часто считается проблемой сердца, он может поражать артерии в любом месте вашего тела».
В зависимости от того, какие артерии поражены, симптомы будут проявляться по-разному.
«Когда атеросклероз сужает артерии на руках или ногах, у вас могут развиться проблемы с кровообращением в руках и ногах, называемые болезнью периферических артерий. Это может сделать вас менее чувствительными к теплу и холоду, увеличить риск ожога или обморожения. В редких случаях плохое кровообращение в руках или ногах может привести к гибели тканей».
Онемение и низкая температура конечностей также являются частыми признаками атеросклероза.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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