Высокий холестерин: ощущение в руках, которое может сигнализировать о закупорке артерий

«Атеросклероз — это накопление жиров, холестерина и других веществ в стенках артерий и на них. Это накопление называется сосудистыми бляшками. Они могут привести к сужению артерий, блокируя кровоток. Бляшка также может лопнуть, что приведет к образованию тромба. Хотя атеросклероз часто считается проблемой сердца, он может поражать артерии в любом месте вашего тела».

«Когда атеросклероз сужает артерии на руках или ногах, у вас могут развиться проблемы с кровообращением в руках и ногах, называемые болезнью периферических артерий. Это может сделать вас менее чувствительными к теплу и холоду, увеличить риск ожога или обморожения. В редких случаях плохое кровообращение в руках или ногах может привести к гибели тканей».