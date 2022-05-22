2 внезапных ощущения в ногах, которые сигнализируют об опасно высоком уровне холестерина

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2 внезапных ощущения в ногах, которые сигнализируют об опасно высоком уровне холестерина

Холестерин является важным строительным материалом для здоровых клеток. Однако у вас может быть слишком много хорошего. Высокий уровень холестерина может привести к сужению артерий — процессу, известному как атеросклероз.

Атеросклероз — это накопление жиров, холестерина и других веществ в стенках артерий и на них.
«Это скопление называется бляшкой. Бляшка может привести к сужению артерий, блокируя кровоток. Бляшка также может лопнуть, что приведет к образованию тромба», — поясняют в клинике Майо.

По данным органов здравоохранения, у вас обычно не будет симптомов атеросклероза, пока артерия не будет настолько сужена или закупорена, что не сможет снабжать кровью ваши органы и ткани в достаточном количестве.
Если вы испытываете «внезапное онемение или слабость» в руках или ногах, это может сигнализировать об атеросклерозе артерий, ведущих к мозгу, предупреждает он.

Другие признаки атеросклероза артерий, ведущих к мозгу, включают:
  • Трудно говорить
  • Невнятная речь
  • Временная потеря зрения на один глаз
  • Обвисшие мышцы лица

Как снизить риск атеросклероза


Чтобы предотвратить угрозу атеросклероза, жизненно важно контролировать уровень холестерина. Во-первых, вы должны провериться на высокий уровень холестерина. Как объясняет NHS, высокий уровень холестерина не вызывает симптомов. Узнать это можно только в том случае, если он у вас есть из анализа крови.

«Если у вас высокий уровень холестерина, врач расскажет вам, как его снизить».

Сокращение потребления насыщенных жиров и замена некоторых из них ненасыщенными жирами — отличный способ снизить уровень холестерина.

Ранее Медикфорум писал о пользе клюквы.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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