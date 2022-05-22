2 внезапных ощущения в ногах, которые сигнализируют об опасно высоком уровне холестерина

«Это скопление называется бляшкой. Бляшка может привести к сужению артерий, блокируя кровоток. Бляшка также может лопнуть, что приведет к образованию тромба», — поясняют в клинике Майо.

Трудно говорить

Невнятная речь

Временная потеря зрения на один глаз

Обвисшие мышцы лица

Как снизить риск атеросклероза

«Если у вас высокий уровень холестерина, врач расскажет вам, как его снизить».