Дерматолог дал 6 советов, которые помогут получить «пятки младенца» зимой

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Дерматолог объяснил, как бороться с трещинами на пятках

Сухие, потрескавшиеся пятки — обычное дело зимой, но дерматолог отмечает, что есть несколько способов предотвратить и вылечить эту проблему.

«Холодная сухая погода, ходьба босиком и долгий горячий душ — это лишь некоторые из причин, по которым зимой у вас могут быть сухие потрескавшиеся пятки», - рассказывает дерматолог Патрик Блейк.

Он добавляет, что понимание того, что вызывает сухость, трещины на пятках, и работа с этими причинами, сделают вашу кожу более мягкой и здоровой.

Блейк дал несколько советов:
  • Ограничьте время принятия ванны и душа до 5–10 минут. Слишком долгое принятие ванны или душа может высушить кожу и усугубить сухость и трещины на пятках. Аккуратно промокните кожу насухо полотенцем.
  • Используйте мягкое моющее средство без отдушек, чтобы не удалять чрезмерно естественные масла, вырабатывающиеся кожей.
  • В течение пяти минут после приема душа увлажните кожу кремом, содержащим от 10 % до 25 % мочевины, альфа-гидроксикислоты или салициловой кислоты. Наносите крем сразу после душа и всякий раз, когда пятки становятся сухими.
  • Перед сном нанесите на пятки обычный вазелин. Рекомендуется надеть носки, чтобы защитить постельное белье.
  • Используйте жидкий пластырь на трещины на пятках в течение дня, чтобы создать защитный барьер, который поможет уменьшить боль, ускорит заживление и предотвратит попадание микробов на кожу.
  • Носите подходящую обувь. Если у вас сухие, потрескавшиеся пятки, избегайте обуви с открытыми каблуками, такой как шлепанцы или босоножки, изношенной или неподходящей обуви.
«Иногда трещины на пятках вызваны каким-либо заболеванием, например, диабетом, - отмечает Блейк. - Если сухость и трещины серьезные и не улучшаются после выполнения этих советов, поговорите с дерматологом».

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Патрик Блейк
Патрик Блейк
Здоровье
Дерматолог
Теги : кожа пяток, сухие пятки