Дерматолог дал 6 советов, которые помогут получить «пятки младенца» зимой

«Холодная сухая погода, ходьба босиком и долгий горячий душ — это лишь некоторые из причин, по которым зимой у вас могут быть сухие потрескавшиеся пятки», - рассказывает дерматолог Патрик Блейк.

Ограничьте время принятия ванны и душа до 5–10 минут. Слишком долгое принятие ванны или душа может высушить кожу и усугубить сухость и трещины на пятках. Аккуратно промокните кожу насухо полотенцем.

Используйте мягкое моющее средство без отдушек, чтобы не удалять чрезмерно естественные масла, вырабатывающиеся кожей.

В течение пяти минут после приема душа увлажните кожу кремом, содержащим от 10 % до 25 % мочевины, альфа-гидроксикислоты или салициловой кислоты. Наносите крем сразу после душа и всякий раз, когда пятки становятся сухими.

Перед сном нанесите на пятки обычный вазелин. Рекомендуется надеть носки, чтобы защитить постельное белье.

Используйте жидкий пластырь на трещины на пятках в течение дня, чтобы создать защитный барьер, который поможет уменьшить боль, ускорит заживление и предотвратит попадание микробов на кожу.

Носите подходящую обувь. Если у вас сухие, потрескавшиеся пятки, избегайте обуви с открытыми каблуками, такой как шлепанцы или босоножки, изношенной или неподходящей обуви.

«Иногда трещины на пятках вызваны каким-либо заболеванием, например, диабетом, - отмечает Блейк. - Если сухость и трещины серьезные и не улучшаются после выполнения этих советов, поговорите с дерматологом».