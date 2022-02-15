Побочные эффекты статинов: тревожная реакция организма, которая может повлиять на губы и язык
Статины выполняют роль снижения исходного уровня холестерина в крови. Препарат также удаляет бляшки, что помогает предотвратить риск неблагоприятных сердечных событий, таких как сердечный приступ и инсульт. Однако споры о том, перевешивают ли преимущества препарата риски, продолжаются. Жалобы на боль в теле, например, часто возникают после приема статинов. Еще один побочный эффект, который влияет на губы и язык, возможно, менее известная реакция на препарат.
По данным NHS:
«Розувастатин принадлежит к группе лекарств, называемых статинами. Он используется для снижения уровня холестерина, если у вас диагностирован высокий уровень холестерина. Его также принимают для предотвращения заболеваний сердца и кровеносных сосудов, сердечных приступов и инсультов».
Учитывая повсеместное распространение препарата, общепризнано, что препарат имеет хороший профиль безопасности.
Общие побочные эффекты обычно включают тошноту, головную боль, боль в животе, чувство слабости или головокружение и запор.
Но также сообщалось о немного более серьезных побочных эффектах, связанных с препаратом, включая ангионевротический отек.
Ангионевротический отек является результатом аллергической реакции, которая возникает, когда организм ошибочно принимает безвредное вещество за что-то опасное. Организм выделяет в организм химические вещества, которые удаляют чужеродные вещества, из-за чего кожа опухает. Отек обычно возникает под поверхностью кожи на руках, ногах, в области вокруг глаз, губ, языка и половых органов.
Более того, отек может развиться внезапно или постепенно в течение нескольких часов, объясняет NHS.
«Это может длиться несколько дней».
Ангионевротический отек проявляется отеком слизистой оболочки и подреберных тканей и проявляется отеком лица, губ и языка.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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