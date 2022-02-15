Побочные эффекты статинов: тревожная реакция организма, которая может повлиять на губы и язык

«Розувастатин принадлежит к группе лекарств, называемых статинами. Он используется для снижения уровня холестерина, если у вас диагностирован высокий уровень холестерина. Его также принимают для предотвращения заболеваний сердца и кровеносных сосудов, сердечных приступов и инсультов».

«Это может длиться несколько дней».