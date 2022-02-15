Кардиолог рассказала, как избыток соли влияет на организм

«Установлено, что ограничение поваренной соли всего на 2-2,5 г (½ ч. л. в день) снижает на 1/3 риск инсультов, инфарктов, сердечной недостаточности, а также сердечно-сосудистой смертности», — подытожила она.

Прежде всего, врач обозначила, что за регулировку и нейтрализацию в организме разового употребления соли в организме несет ответственность определенный отдел головного мозга.Если у человека есть привычки на постоянной основе досаливать блюда, и при этом в его рационе наблюдается обилие солений, колбас и других чрезмерно соленых продуктов, организм становиться не способен вывести натрий. Он начинает накапливаться в организме, вызывая задержку жидкости. Именно поэтому после соленого всегда мучает жажда и появляется отечность.Как следствие, из-за спазма сосудов, в органы поступает меньше крови, «бунтует» эндокринная система и начинает вырабатывать адреналин, который провоцирует учащение сердцебиение для перекачивания большего объема крови. При этом возникает еще больший спазм сосудов и перегрузка сердечной мышцы. Все эти факторы и приводят к увеличению артериального давления.В связи с этим, кардиолог посоветовала сократить потребление поваренной соли. Такая мера поможет привести к норме артериальное давление, что, в свою очередь, уменьшает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний