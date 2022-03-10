Кардиолог рассказала о роли соли в рационе

«Натрий — важный биологически активный элемент, без которого невозможна нормальная работа организма человека. Он участвует в процессах клеточного обмена, поддерживает водно-солевой баланс, регулирует деятельность нервной системы… Недостаток и избыток натрия негативно отражается на работе многих органов и систем», — пояснила эксперт.

большие физические нагрузки, вызывающие повышенное потоотделение;

диарея и рвота;

ожоги или обморожение;

прием мочегонных препаратов.

Современные тенденции в обществе приверженцев здорового питания все больше склоняются к полному отказу от соли. Однако, по словам врача, так делать не стоит.Дело в том, что пищевая соль содержит около 97% хлорида натрия, который человеческий организм не в силах вырабатывать самостоятельно. При этом суточная потребность в этом веществе у взрослого человека составляет 1,3-1,6 грамма, что эквивалентно 3-4 граммам столовой соли (примерно половина чайной ложки).Дефицит микроэлемента может возникать по нескольким причинам:Однако, это не значит, что соль можно есть в неограниченном количестве, так как избыток натрия становится фактором риска потери таких жизненно важных элементов, как калий, магний и кальций. Помимо этого, в организме увеличивается количество жидкости, что приводит к повышению давления и заболеваниям почек.