Названо упражнение против застоев в организме
Физиотерапевт Владимир Эни-Олорунда поделился техникой упражнения против застоя в организме.
Не секрет, что малоподвижный образ жизни захватывает все большее количество современных людей. Это приводит к появлению лишнего веса, развитию застойный явлений и ухудшению здоровья и самочувствия в целом.
По словам эксперта, восстановить нормальную циркуляцию жидкостей поможет ежедневное выполнение одного простого, но от того не менее эффективного, упражнения.
«Помимо снятия застоя крови и лимфы, активизируется работа внутренних органов (печень, почки, селезенка, легкие), улучшается подвижность плечевых суставов и позвоночника»
Перед началом упражнения следует выполнить небольшую разминку. Будет достаточно даже 10 круговых движений вперед-назад плечами.
Исходное положение: стоя, спина прямая, руки на талии. Вдохните и вытяните перед собой правую руку, затем поднимите ее вверх и отведите назад. При этом корпус и шея должны поворачиваться в правую сторону вместе с рукой, а взгляд направлен на пальцы. После этого выдохните, опуская руку и вернитесь в исходное положение. То же самое повторить с левой частью тела.
Для получения максимального эффекта упражнение нужно повторять трижды в день, по одной минуте за подход.
Перед применением необходима очная консультация врача.
Владимир Эни-Олорунда
Здоровье
Мануальный терапевт, вертебролог, рефлексотерапевт, физиотерапевт, гирудотерапевт, массажист
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