Названо упражнение против застоев в организме

«Помимо снятия застоя крови и лимфы, активизируется работа внутренних органов (печень, почки, селезенка, легкие), улучшается подвижность плечевых суставов и позвоночника»

Перед применением необходима очная консультация врача.

Не секрет, что малоподвижный образ жизни захватывает все большее количество современных людей. Это приводит к появлению лишнего веса, развитию застойный явлений и ухудшению здоровья и самочувствия в целом.По словам эксперта, восстановить нормальную циркуляцию жидкостей поможет ежедневное выполнение одного простого, но от того не менее эффективного, упражнения.Перед началом упражнения следует выполнить небольшую разминку. Будет достаточно даже 10 круговых движений вперед-назад плечами.Исходное положение: стоя, спина прямая, руки на талии. Вдохните и вытяните перед собой правую руку, затем поднимите ее вверх и отведите назад. При этом корпус и шея должны поворачиваться в правую сторону вместе с рукой, а взгляд направлен на пальцы. После этого выдохните, опуская руку и вернитесь в исходное положение. То же самое повторить с левой частью тела.Для получения максимального эффекта упражнение нужно повторять трижды в день, по одной минуте за подход.