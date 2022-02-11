Эксперт раскрыл технику облегчения боли в пояснице
Мануальный терапевт Владимир Эни-Олорунда поделился комплексом упражнений, снимающим боль при лордозе.
Лордоз представляет собой искривление позвоночника, обращенного выпуклостью вперед. Это состояние сопровождается частыми болями и чувством дискомфорта в области поясницы.
Для достижения эффективности упражнений необходимо выполнять их на постоянной основе: ежедневно не менее 15-20 минут.
«Кроме этого, трижды в неделю нужно проводить более длительные тренировки, включающие в себя помимо комплекса упражнений ходьбу с контролем правильной осанки», — добавил эксперт.
1. Исходное положение (ИП): стоя, ноги расставлены на ширине плеч, руки - вдоль тела.
Вдохните, затем наклонитесь вперед так, чтобы обхватить голени ладонями, выдохните, вернитесь в ИП.
Сделайте 8-10 повторов.
2. ИП: стоя, руки опущены вдоль тела, ноги и ступни вместе.
Сделайте глубокий вдох, затем присядьте таким образом, чтобы округлив спину вы смогли обнять колени руками, сделайте выдох и вернитесь в ИП.
Сделайте 10-12 повторов.
3. ИП: стоя, руки опущены вдоль тела, ноги и ступни вместе.
Глубоко вдохните и поднимите правую ногу, согнув ее в колене, прижмите бедро к груди с помощью рук, коснитесь колена подбородком, выдохните и вернитесь в ИП, повторить с левой ногой.
Сделайте 6-8 повторов.
4. ИП: лежа на спине, прямые руки уложены вдоль тела, ноги прямые.
Сделайте вдох, согните обе ноги в коленях и подтяните их к груди, обняв рукам, выдохните, вернитесь в ИП.
Сделайте 10-15 повторов.
Владимир Эни-Олорунда
Здоровье
Мануальный терапевт, вертебролог, рефлексотерапевт, физиотерапевт, гирудотерапевт, массажист
Оставить комментарий