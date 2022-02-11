Эксперт раскрыл технику облегчения боли в пояснице

«Кроме этого, трижды в неделю нужно проводить более длительные тренировки, включающие в себя помимо комплекса упражнений ходьбу с контролем правильной осанки», — добавил эксперт.

1. Исходное положение (ИП): стоя, ноги расставлены на ширине плеч, руки - вдоль тела.

Вдохните, затем наклонитесь вперед так, чтобы обхватить голени ладонями, выдохните, вернитесь в ИП.

Сделайте 8-10 повторов.





2. ИП: стоя, руки опущены вдоль тела, ноги и ступни вместе.

Сделайте глубокий вдох, затем присядьте таким образом, чтобы округлив спину вы смогли обнять колени руками, сделайте выдох и вернитесь в ИП.

Сделайте 10-12 повторов.





3. ИП: стоя, руки опущены вдоль тела, ноги и ступни вместе.

Глубоко вдохните и поднимите правую ногу, согнув ее в колене, прижмите бедро к груди с помощью рук, коснитесь колена подбородком, выдохните и вернитесь в ИП, повторить с левой ногой.

Сделайте 6-8 повторов.





4. ИП: лежа на спине, прямые руки уложены вдоль тела, ноги прямые.

Сделайте вдох, согните обе ноги в коленях и подтяните их к груди, обняв рукам, выдохните, вернитесь в ИП.

Сделайте 10-15 повторов.

Лордоз представляет собой искривление позвоночника, обращенного выпуклостью вперед. Это состояние сопровождается частыми болями и чувством дискомфорта в области поясницы.Для достижения эффективности упражнений необходимо выполнять их на постоянной основе: ежедневно не менее 15-20 минут.