Эксперт раскрыл технику облегчения боли в пояснице

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Девушка держится за поясницу

Мануальный терапевт Владимир Эни-Олорунда поделился комплексом упражнений, снимающим боль при лордозе.

Лордоз представляет собой искривление позвоночника, обращенного выпуклостью вперед. Это состояние сопровождается частыми болями и чувством дискомфорта в области поясницы. 

Для достижения эффективности упражнений необходимо выполнять их на постоянной основе: ежедневно не менее 15-20 минут.

«Кроме этого, трижды в неделю нужно проводить более длительные тренировки, включающие в себя помимо комплекса упражнений ходьбу с контролем правильной осанки», — добавил эксперт.

1. Исходное положение (ИП): стоя, ноги расставлены на ширине плеч, руки - вдоль тела. 
Вдохните, затем наклонитесь вперед так, чтобы обхватить голени ладонями, выдохните, вернитесь в ИП. 
Сделайте 8-10 повторов.

2. ИП: стоя, руки опущены вдоль тела, ноги и ступни вместе. 
Сделайте глубокий вдох, затем присядьте таким образом, чтобы округлив спину вы смогли обнять колени руками, сделайте выдох и вернитесь в ИП. 
Сделайте 10-12 повторов.

3. ИП: стоя, руки опущены вдоль тела, ноги и ступни вместе. 
Глубоко вдохните и поднимите правую ногу, согнув ее в колене, прижмите бедро к груди с помощью рук, коснитесь колена подбородком, выдохните и вернитесь в ИП, повторить с левой ногой. 
Сделайте 6-8 повторов.

4. ИП: лежа на спине, прямые руки уложены вдоль тела, ноги прямые. 
Сделайте вдох,  согните обе ноги в коленях и подтяните их к груди, обняв рукам, выдохните, вернитесь в ИП.
Сделайте 10-15 повторов.
Владимир Эни-Олорунда
Владимир Эни-Олорунда
Здоровье
Мануальный терапевт, вертебролог, рефлексотерапевт, физиотерапевт, гирудотерапевт, массажист
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