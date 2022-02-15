Инсульт: врач назвал 2 значимых признака, которые часто пропускаются людьми

«Люди, испытывающие признаки инсульта в виде головокружения или онемения, реже вызывают скорую помощь, чем при более очевидных симптомах», - сказал эксперт.

Затрудненное глотание (дисфагию).

Внезапную очень сильную головную боль, не похожую ни на что испытанное ранее.

Потерю сознания.