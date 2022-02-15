Инсульт: врач назвал 2 значимых признака, которые часто пропускаются людьми
Исследования показывают, что эти «два тонких, но значимых предупредительных признака инсульта» часто упускаются из виду, в результате пострадавшие люди получают лечение с задержкой.
Именно фактор время имеет решающее значение при лечении инсульта, поскольку для спасения пострадавшего человека и сокращения возможной инвалидности важно своевременное введение препаратов, помогающих восстановить кровоснабжение мозга. Доктор Рене Хандшу рассказал в интервью, что многие пациенты с острым инсультом не получают своевременного эффективного лечения. Объясняя эту тенденцию, врач заметил, что у таких пострадавших между появлением первых симптомов инсульта и первыми попытками обращения за медицинской помощью проходит длительное время. Многие люди, испытав их, просто начинают ждать, когда симптомы улучшатся или исчезнут.
Доктор Хандшу заявил, что существуют два таких тонких и значимых признака, которые часто пропускаются.
«Люди, испытывающие признаки инсульта в виде головокружения или онемения, реже вызывают скорую помощь, чем при более очевидных симптомах», - сказал эксперт.
Врач добавил: людям нередко кажется, что онемение одной конечности или даже головокружение и тошнота – это не такие тяжелые состояния, чтобы вызывать скорую помощь или беспокоить ими кого-то.
Медик подчеркнул, что важно уметь распознавать внешние признаки инсульта. Следует помнить, что он может привести к внезапной потере или помутнению зрения, вызвать слабость в конечностях, спутанность сознания, проблемы с координацией или трудности в понимании того, что говорят другие.
Другие признаки могут включать:
- Затрудненное глотание (дисфагию).
- Внезапную очень сильную головную боль, не похожую ни на что испытанное ранее.
- Потерю сознания.
Лицо. Возникает асимметрия: опущение одной стороны, человек может быть не в состоянии улыбаться, или его рот или глаз могут быть опущены.
Руки. Пострадавший может быть не в состоянии поднять одновременно обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной конечности.
Речь. Может быть невнятной или искаженной, или человек вообще не может говорить, несмотря на то, что кажется бодрствующим.
Все перечисленные выше симптомы – это повод для незамедлительного обращения за скорой помощью.
Ранее портал MedikForum.ru писал о ранних признаках сердечного приступа.
Рене Хандшу (René Handschu)
Здоровье
доктор медицины, профессор. невролог в клинике Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц (Германия)
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