Инфаркт не всегда очевиден: врачи назвали признаки его ранней стадии
Во многих случаях люди, переживающие сердечный приступ (инфаркт), не понимают, что с ними происходит.
Сердечный приступ возникает в обстоятельствах, когда блокируется поступление крови к сердцу – это может привести к кислородному голоданию миокарда и его серьезному повреждению. Инфаркт опасен тем, что может привести к остановке сердца. Люди, пережившие остановку сердца, обычно умирают в течение нескольких минут, если не получают лечения.
Медики констатируют, что инфаркт не всегда бывает очевидным – на ранней стадии сердечного приступа его признаки могут казаться обычным, неопасным недомоганием. Многие люди, испытывая ранние симптомы инфаркта, не осознают серьезности ситуации, пока процесс не разовьется до тяжелой стадии.
«Сердечный приступ – это не всегда тот случай, когда человек хватается за грудь и падает на землю, его ранние признаки не всегда кажутся серьезными», - предупреждают врачи из NHS.
Медработники назвали признаки ранней стадии инфаркта, которые они советуют знать.
- Боль в груди, ощущение тяжести, стеснения или сдавливания.
- Боль в других частях тела: может ощущаться как распространяемая от груди к рукам, челюсти, шее, спине, животу.
- Ощущение головокружения.
- Потливость.
- Трудности с дыханием.
- Плохое самочувствие: дурнота, тошнота.
- Чувство тревоги (похожее на приступ паники).
- Кашель, свистящее дыхание
«Хотя боль в груди при инфаркте часто бывает сильной, некоторые люди могут испытывать только незначительную боль, похожую на несварение желудка», - уточнили врачи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о ранних признаках рака кишечника, заметных в стуле.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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