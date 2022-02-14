Инфаркт не всегда очевиден: врачи назвали признаки его ранней стадии

«Сердечный приступ – это не всегда тот случай, когда человек хватается за грудь и падает на землю, его ранние признаки не всегда кажутся серьезными», - предупреждают врачи из NHS.

Боль в груди, ощущение тяжести, стеснения или сдавливания.

Боль в других частях тела: может ощущаться как распространяемая от груди к рукам, челюсти, шее, спине, животу.

Ощущение головокружения.

Потливость.

Трудности с дыханием.

Плохое самочувствие: дурнота, тошнота.

Чувство тревоги (похожее на приступ паники).

Кашель, свистящее дыхание

«Хотя боль в груди при инфаркте часто бывает сильной, некоторые люди могут испытывать только незначительную боль, похожую на несварение желудка», - уточнили врачи.