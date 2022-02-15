Инсульт: невролог назвал 2 незаметных, но значимых признака, которые часто пропускают
Есть два «тонких», но «значительных» предупредительных признака инсульта, которые часто упускают из виду, как указывают ведущие исследования. Таким образом, может быть опасная задержка в лечении.
«Многие пациенты ждут, когда симптомы улучшатся или исчезнут», — сказал ведущий автор исследования доктор Рене Хандшу. Однако люди, испытывающие признаки инсульта, такие как головокружение или онемение, реже вызывают скорую помощь, чем при более очевидных симптомах. С точки зрения пациента онемение одной конечности или даже головокружение и тошнота — это не так уж плохо, чтобы вызывать скорую».
Время имеет решающее значение при лечении инсульта, поскольку препараты, разрушающие тромбы, могут восстановить приток крови к мозгу и снизить инвалидность.
Доктор Хандшу убежден, что «подавляющее большинство пациентов с острым инсультом не получают своевременно эффективного лечения».
Это связано с тем, что «между появлением первых симптомов и первыми попытками обращения за медицинской помощью проходит длительное время».
Исследовательская группа проанализировала 141 вызов службы экстренной помощи, по которым пациенты были госпитализированы в инсультное отделение немецкой больницы в течение года. В среднем пациенты были в возрасте около 65 лет с различными симптомами.
Проблемы с речью отмечены в 25,5% случаев, слабость конечностей — в 21,9% случаев, измененное состояние сознания — у 14,8% больных.
В 21,2 процента случаев причиной вызова экстренных служб было падение. Однако малозаметные симптомы упоминались редко: онемение сообщалось в 7,8 процента случаев и головокружение в 5,6 процента случаев.
Только 19,8% звонивших назвали инсульт или транзиторную ишемическую атаку (ТИА), мини-инсульт, как возможную причину проблем со здоровьем.
«Редкое использование фразы «инсульт» в звонках диспетчерам является намеком на недостаточные знания о симптомах инсульта у населения нашего района исследования», — сказал доктор Хандшу.
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Рене Хандшу
Здоровье
Профессор, врач-невролог в клинике Klinikum Neumarkt (Норвегия).
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