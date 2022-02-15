Инсульт: невролог назвал 2 незаметных, но значимых признака, которые часто пропускают

«Многие пациенты ждут, когда симптомы улучшатся или исчезнут», — сказал ведущий автор исследования доктор Рене Хандшу. Однако люди, испытывающие признаки инсульта, такие как головокружение или онемение, реже вызывают скорую помощь, чем при более очевидных симптомах. С точки зрения пациента онемение одной конечности или даже головокружение и тошнота — это не так уж плохо, чтобы вызывать скорую».

«Редкое использование фразы «инсульт» в звонках диспетчерам является намеком на недостаточные знания о симптомах инсульта у населения нашего района исследования», — сказал доктор Хандшу.