Чем можно заменить парацетамол
Мало кто из людей на нашей планете никогда не сталкивался с болями. Обычно с ними борются посредством таблеток, но иногда стоит поискать другие альтернативы.
Боли в разных частях тела - это проблема, актуальная для всех жителей нашей планеты в тот или иной период жизни. На протяжении многих лет парацетамол считался наиболее безопасным безрецептурным обезболивающим, особенно если сравнивать его с нурофеном и другими противовоспалительными препаратами. Эти лекарства, к сожалению, раздражают оболочку желудка при длительном применении и имеют массу других неприятных побочных эффектов. Кроме того, наши тела к ним просто привыкают, и перестают реагировать.
Но проведённое исследование ученых из Университета Эдинбурга, к сожалению, показало, что при долгосрочном приеме парацетамол может приводить к увеличению артериального давления. И особенно опасно это лекарство для гипертоников, у которых давление и без того высокое. Длительный прием парацетамола увеличивает риск инфарктов и инсультов более чем на 20%. Поскольку безрецептурные анальгетики в форме таблеток имеют такую опасность, стоит обратить внимание на их альтернативы, которые помогут при умеренной по уровню интенсивности мышечной или суставной боли.
И одной из самых эффективных альтернатив являются гели для наружного применения с эффектом обезболивания. К сожалению, люди просто не осознают, что эти гели порой обеспечивают аналогичный болеутоляющий эффект, но грозят меньшим количеством побочек. При пероральном приёме таблеток они абсорбируются желудочно-кишечной системой и распространяются по организму с кровью, расщепляются в печени перед тем, как быть выведенными с мочой. А вот гель наносится непосредственно на кожу, и его активные ингредиенты в очень маленьких молекулах проходят через эту ткань, попадая в специфические части тела, которые у вас и болят. И лишь незначительное количество лекарства достигает кровотока, по сравнению с таблетками. Поэтому обязательно попробуйте использовать гель с эффектом болеутоления, если у вас болят какие-то мышцы или суставы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Эдинбурга
Здоровье
государственный университет в столице Шотландии городе Эдинбурге. Шестой по старшинству в Великобритании, открылся в 1583 году.
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