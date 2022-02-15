Врач Русаков назвал постковидный симптом, с которым нужно обращаться за обследованием
Флеболог Анатолий Русаков: если после перенесенного ковида начинают болеть ноги, этот симптом игнорировать нельзя.
В интервью врача прозвучало предостережение о том, что
«иногда после перенесенной коронавирусной инфекции у пациентов наблюдаются боли в нижних конечностях».
Русаков заметил, что по своей природе такие боли могут быть мышечными, суставными или спровоцированными сосудистыми повреждениями. Медик пояснил, что одной из вызывающих их причин является повышение уровня в крови токсинов, формирующихся в период инфекционного процесса. Под действием таких токсинов могут воспаляться и суставы, и скелетные мышцы – человек при этом будет ощущать боль, и она может быть очень сильной.
Кроме того, болезненность в ногах может проявляться как симптом обезвоживания, которому способствует лихорадка или прием лекарств, обладающих мочегонным эффектом.
Но, пожалуй, опаснее всего, когда боль является симптомом тромбообразования, одного из возможных сосудистых осложнений коронавирусной инфекции. Такой постковидный симптом является потенциально опасным, с ним нужно обращаться к врачу и обследоваться, подчеркнул флеболог. Русаков предупредил, что
«тромбоз в отсутствие лечения может вызвать необратимые последствия, в том числе тромбоэмболию легочной артерии и даже летальный исход».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что легко перенесенный ковид повышает риск опасных для жизни состояний.
Анатолий Русаков
Здоровье
врач флеболог, хирург
Оставить комментарий