Легко перенесенный ковид повышает риск опасных для жизни состояний
Ученые пришли к выводу, что легкая форма ковида сопряжена с повышенным риском развития в дальнейшем опасных состояний, включая инсульт и сердечную недостаточность.
Знания медиков о долгосрочном влиянии COVID-19 на здоровье пополнились новыми сведениями. Согласно отчету, который был опубликован журналом Nature Medicine, негативное воздействие коронавирусной инфекции на человеческий организм может быть более существенным – в качестве возможных последствий ученые называют повышенный риск опасных сосудистых патологий, возможных даже в тех случаях, когда ковид переносится легко.
Специалистами было изучено влияние легкой формы COVID-19 на состояние здоровья более 153 тысяч человек. Они пришли к выводу, что
«легко перенесенный ковид может увеличить риск развития ряда состояний, включая сердечную недостаточность, различные аритмии, в том числе фибрилляцию предсердий, а также сердечный приступ».
Также было сделано заключение о том, что после легкой формы ковида люди сталкиваются с повышенной вероятностью пострадать от инсульта.
Результаты показали, что риск инсульта у переболевших легкой формой коронавируса, вырос на 52 процента, риск сердечного приступа – более чем на 60 процентов, риск нарушения сердечного ритма – более чем на 70 процентов. Ученые констатируют, что увеличение риска этих состояний не ограничивалось одной возрастной группой или полом – закономерность распространялась на всех легко переболевших людей.
«Будучи одним из первых крупных отчетов о долгосрочных последствиях COVID-19 в отношении того, как он может повлиять на вероятность других состояний, он может вызвать шок в медицинском сообществе», - говорится в их статье.
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