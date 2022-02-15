Легко перенесенный ковид повышает риск опасных для жизни состояний

«легко перенесенный ковид может увеличить риск развития ряда состояний, включая сердечную недостаточность, различные аритмии, в том числе фибрилляцию предсердий, а также сердечный приступ».

«Будучи одним из первых крупных отчетов о долгосрочных последствиях COVID-19 в отношении того, как он может повлиять на вероятность других состояний, он может вызвать шок в медицинском сообществе», - говорится в их статье.