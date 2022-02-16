Жировая болезнь печени: 2 цвета мочи сигнализируют о «поздней стадии заболевания»
Клиника Кливленда утверждает, что, как правило, если у вас цирроз, у вас поздняя стадия заболевания печени, «и уже нанесенный ущерб является постоянным». Исследования жировой болезни печени показывают, что потеря лишнего веса — это лучшее, что вы можете сделать, чтобы контролировать или обратить вспять раннюю стадию жировой болезни печени.
Здоровая печень должна содержать мало жира или вообще не содержать его. НАЖБП — это термин, обозначающий ряд состояний, вызванных накоплением жира в печени. Вы также можете заболеть болезнью печени, связанной с алкоголем (ARLD), которая представляет собой повреждение печени, вызванное употреблением слишком большого количества алкоголя.
Клиника Кливленда предупреждает, что симптомы жировой болезни печени часто не проявляются до тех пор, пока болезнь не прогрессирует до цирроза печени.
Если у вас есть симптомы, они могут включать боль в животе или чувство полноты в верхней правой части живота, а также коричневатый или оранжевый цвет вашей мочи.
Вы также можете испытывать тошноту, потерю аппетита или потерю веса. У других людей может развиться желтуха, вздутие живота, отек ног, повышенная утомляемость или спутанность сознания и слабость.
Люди с заболеванием печени, у которых появляются темно-черные смолистые фекалии или темная моча, должны обратиться за срочной медицинской помощью.
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Клиника Кливленда (Cleveland Clinic)
Здоровье
Крупный частный медицинский центр, который находится в американском городе Кливленд.
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