Питание при гипертонии: медики советуют продукт для вывода лишней жидкости

«Являясь отличным источником питательных веществ, шпинат содержит большое количество каротиноидов, витамина С, витамина К, фолиевой кислоты, железа и кальция. Но главный ингредиентом, который делает его эффективным средством борьбы с высоким кровяным давлением, является калий», - поддерживают мнение о пользу шпината эксперты из Blood Pressure UK.

«Употребление продуктов и напитков, богатых калием, может помочь снизить высокое кровяное давление», - подчеркивают эксперты.