Жировая болезнь печени: 3 признака на вашей коже — «потенциально опасное для жизни состояние»
Здоровая печень должна содержать мало жира или вообще не содержать его. Хотя это состояние часто характеризуется отсутствием симптомов, есть определенные признаки, на которые следует обратить внимание.
У некоторых людей с жировой болезнью печени развиваются осложнения, включая рубцевание печени.
Это известно как фиброз печени, а если у вас развивается тяжелый фиброз печени, это называется циррозом, «потенциально опасным для жизни состоянием, которое может вызвать печеночную недостаточность». Повреждение печени из-за цирроза является необратимым, поэтому важно в первую очередь предотвратить его развитие.
На вашей коже может появиться несколько признаков цирроза печени. К ним относятся кожный зуд, желтизна кожи и легкие кровоподтеки.
Действительно, British Liver Trust предупреждает, что симптомы жировой болезни печени часто не проявляются до тех пор, пока болезнь не прогрессирует до цирроза печени.
Если у вас есть симптомы, они могут включать боль в животе или чувство полноты в верхней правой части живота. Вы также можете испытывать тошноту, потерю аппетита или потерю веса. У других людей может развиться желтуха или вздутие живота и ног, повышенная утомляемость или спутанность сознания и слабость.
По данным British Liver Trust, люди с заболеванием печени, у которых появляются темно-черные смолистые фекалии или темная моча, должны обратиться за «неотложной медицинской помощью».
Высокий уровень жира в печени также связан с повышенным риском других проблем со здоровьем, таких как диабет, высокое кровяное давление и заболевания почек.
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British Liver Trust
Здоровье
Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена на здоровье печени.
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