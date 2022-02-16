Рак желудка: эта бактериальная инфекция увеличивает риск смертельного заболевания
Большинство симптомов рака желудка проявляются в брюшной полости. Пациенты с этим заболеванием часто испытывают изжогу, кислотный рефлюкс, проблемы с глотанием, тошноту, рвоту, симптомы расстройства желудка и очень быстро чувствуют себя сытыми после начала приема пищи.
Кроме того, другие симптомы, которые могут повлиять на пациентов, включают потерю аппетита и шишку или боль в верхней части живота. Наряду с этим они также могут чувствовать усталость, как будто у них нет энергии. Не все симптомы рака желудка являются раком.
Ряд факторов риска может увеличить риск развития рака желудка у человека. Однако как ни странно, одна из причин рака желудка может также снизить риск развития у человека рака пищевода Причиной, о которой идет речь, является инфекция, известная как Helicobacter pylori H или сокращенно H. pylori. Это тип инфекции, которая поражает слизистую оболочку желудка и распространяется через пищу и воду.
В то время как H. pylori может увеличить индивидуальный риск развития рака желудка, Cancer Research UK заявляет, что бактериальная инфекция «не вызовет никаких проблем и ее можно лечить» для большинства людей.
Другими факторами, которые могут увеличить риск развития рака желудка, являются возраст, пол, наличие некоторых заболеваний желудка и семейный анамнез заболевания.
Мужчины старше 50 лет подвергаются наибольшему риску в этом отношении, в то время как длительный кислотный рефлюкс, гастрит и пернициозная анемия, состояние, которое влияет на иммунную систему, повышают риск развития рака.
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Cancer Research UK
Здоровье
Благотворительная организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве.
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