Ученые назвали позу во время сна, которая облегчит изжогу и кислотный рефлюкс
Согласно новому исследованию во время сна положение лежа на левом боку связано с более коротким временем воздействия кислоты на пищевод и более быстрым выведением кислоты из пищевода.
Йерун М. Шуитенмейкер, доктор медицинских наук из Медицинского центра Университета Амстердама, и его коллеги, измерили одновременное положение сна с помощью устройства для измерения положения сна у 57 пациентов, направленных на амбулаторный рН-импедансный мониторинг рефлюкса, и исследовали влияние положения сна на ночной гастроэзофагеальный рефлюкс.
Исследователи обнаружили, что по сравнению с положением на правом боку и положением на спине время воздействия кислоты было значительно короче в положении на левом боку. Значительно более короткое время выведения кислоты из пищевода наблюдалось в положении лежа на левом боку по сравнению с положениями на спине и на правом боку (медиана 35 секунд против 76 и 90 секунд соответственно).
«Эти результаты дают обоснование для вмешательств, направленных на поощрение сна в положении лежа на левом боку, чтобы облегчить ночное воздействие кислоты на пищевод и симптомы рефлюкса», — пишут авторы.
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Йерун М. Шуитенмейкер (Jeroen M. Schuitenmaker).
Здоровье
Доктор медицинских наук из Медицинского центра Университета Амстердама.
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