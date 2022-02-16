Ученые назвали позу во время сна, которая облегчит изжогу и кислотный рефлюкс

«Эти результаты дают обоснование для вмешательств, направленных на поощрение сна в положении лежа на левом боку, чтобы облегчить ночное воздействие кислоты на пищевод и симптомы рефлюкса», — пишут авторы.

Йерун М. Шуитенмейкер, доктор медицинских наук из Медицинского центра Университета Амстердама, и его коллеги, измерили одновременное положение сна с помощью устройства для измерения положения сна у 57 пациентов, направленных на амбулаторный рН-импедансный мониторинг рефлюкса, и исследовали влияние положения сна на ночной гастроэзофагеальный рефлюкс.Исследователи обнаружили, что по сравнению с положением на правом боку и положением на спине. Значительно болеепо сравнению с положениями на спине и на правом боку (медиана 35 секунд против 76 и 90 секунд соответственно).Ранее Медикфорум писал о питании при гипертонии.