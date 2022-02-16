Названы критерии "здорового" рюкзака для ребенка

«Ортопедическая спинка в рюкзаке — существенный вклад в здоровье ребенка. Правильно выбранный рюкзак закладывает основы здоровой осанки, а она в свою очередь влияет на правильное и здоровое развитие внутренних органов ребенка», — говорит специалист.

Жесткий внутренний каркас

Вес

Размеры и объемы

Лямки

По словам специалиста, для того, чтобы не навредить детской спине, школьный ранец должен сочетать в себе ряд параметров. А одним из наиболее важных среди критериев является наличие ортопедической спинки.Рюкзак должен хорошо сохранять свою форму и не деформироваться при укладывании в него школьных принадлежностей. Особое внимание следует обратить на дно: оно должно быть твердым, «не провисать» под весом учебников и, соответственно не давить на поясницу.Согласно ГОСТу вес рюкзака для первоклассника не должен превышать один килограмм, а в напиленном состоянии — не более 10% веса ребёнка. Превышение этой рекомендации наносит ущерб не только спине, а и здоровью в целом.Верхний край ранца не должен упираться в затылок ребенка, а нижний — в поясницу. Таким образом нагрузка будет распределена равномерно и не сместит естественный центр тяжести.Форма лямок должна быть S-образной, ширина 5-5,5 см, такой крой не передавливает кровеносную систему под пышками в одной точке. Также, это позволит рюкзаку плотно прилегать к спине и правильно распределять давление на позвоночник и спину. Также важно, чтобы ремешки были регулируемыми, таким образом можно подобрать оптимальную длину лямок под рост и одежду ребенка.Не лишним будет и присутствие нагрудного ремня. Таким способом снижается давление на спину, фиксируется положения рюкзака от перекосов по сторонам.