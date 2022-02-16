Названы критерии "здорового" рюкзака для ребенка
Остеопат Юлия Баздырева рассказала, как подобрать рюкзак безопасный для спины ребенка.
По словам специалиста, для того, чтобы не навредить детской спине, школьный ранец должен сочетать в себе ряд параметров. А одним из наиболее важных среди критериев является наличие ортопедической спинки.
«Ортопедическая спинка в рюкзаке — существенный вклад в здоровье ребенка. Правильно выбранный рюкзак закладывает основы здоровой осанки, а она в свою очередь влияет на правильное и здоровое развитие внутренних органов ребенка», — говорит специалист.
Жесткий внутренний каркас
Рюкзак должен хорошо сохранять свою форму и не деформироваться при укладывании в него школьных принадлежностей. Особое внимание следует обратить на дно: оно должно быть твердым, «не провисать» под весом учебников и, соответственно не давить на поясницу.
Вес
Согласно ГОСТу вес рюкзака для первоклассника не должен превышать один килограмм, а в напиленном состоянии — не более 10% веса ребёнка. Превышение этой рекомендации наносит ущерб не только спине, а и здоровью в целом.
Размеры и объемы
Верхний край ранца не должен упираться в затылок ребенка, а нижний — в поясницу. Таким образом нагрузка будет распределена равномерно и не сместит естественный центр тяжести.
Лямки
Форма лямок должна быть S-образной, ширина 5-5,5 см, такой крой не передавливает кровеносную систему под пышками в одной точке. Также, это позволит рюкзаку плотно прилегать к спине и правильно распределять давление на позвоночник и спину. Также важно, чтобы ремешки были регулируемыми, таким образом можно подобрать оптимальную длину лямок под рост и одежду ребенка.
Не лишним будет и присутствие нагрудного ремня. Таким способом снижается давление на спину, фиксируется положения рюкзака от перекосов по сторонам.
Юлия Баздырева
Здоровье
Остеопат, эксперт в области психосоматики
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