Деменция: ранний признак, который может проявиться в знакомых задачах — нельзя игнорировать
Число людей с деменцией увеличивается, возможно, потому, что люди живут дольше. Есть ряд ранних признаков, на которые следует обратить внимание, которые поначалу могут быть незаметными.
Alzheimer's Association говорит, что ранние признаки и симптомы болезни Альцгеймера могут быть разнообразными, и люди могут обнаружить, что потеря памяти начинает нарушать повседневную жизнь.
«Болезнь Альцгеймера — это заболевание головного мозга, которое вызывает медленное снижение памяти, мышления и навыков рассуждения», и если вы заметите признаки, «не игнорируйте их», а вместо этого запишитесь на прием к врачу. При раннем обнаружении вы можете изучить методы лечения, которые могут обеспечить некоторое облегчение симптомов и помочь вам дольше сохранять уровень независимости, а также увеличить ваши шансы на участие в клинических испытаниях лекарств».
Одним из ключевых ранних признаков некоторых людей, живущих с деменцией, может быть способность разрабатывать и следовать плану или работать с числами.
«У них могут возникнуть проблемы с соблюдением знакомого рецепта или отслеживанием ежемесячных счетов. Они могут испытывать трудности с концентрацией внимания, и им требуется гораздо больше времени, чтобы что-то делать, чем раньше».
Другие ранние признаки включают трудности с выполнением знакомых задач, путаницу со временем или местом и проблемы с пониманием визуальных образов и пространственных отношений.
«Люди, живущие с болезнью Альцгеймера, могут испытывать трудности с тем, чтобы следить за беседой или присоединяться к ней. Они могут остановиться посреди разговора и не знать, как продолжить, или могут повторяться».
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Alzheimer's Association
Здоровье
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