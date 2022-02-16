Деменция: ранний признак, который может проявиться в знакомых задачах — нельзя игнорировать

«Болезнь Альцгеймера — это заболевание головного мозга, которое вызывает медленное снижение памяти, мышления и навыков рассуждения», и если вы заметите признаки, «не игнорируйте их», а вместо этого запишитесь на прием к врачу. При раннем обнаружении вы можете изучить методы лечения, которые могут обеспечить некоторое облегчение симптомов и помочь вам дольше сохранять уровень независимости, а также увеличить ваши шансы на участие в клинических испытаниях лекарств».

«У них могут возникнуть проблемы с соблюдением знакомого рецепта или отслеживанием ежемесячных счетов. Они могут испытывать трудности с концентрацией внимания, и им требуется гораздо больше времени, чтобы что-то делать, чем раньше».

«Люди, живущие с болезнью Альцгеймера, могут испытывать трудности с тем, чтобы следить за беседой или присоединяться к ней. Они могут остановиться посреди разговора и не знать, как продолжить, или могут повторяться».