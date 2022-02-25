Деменция: 9 ранних симптомов болезни – малоизвестные признаки, которые важно заметить

Потеря памяти

Проблемы в планировании или решении проблем

Путаница со временем и местом

Проблемы с пониманием визуальных образов и пространственных отношений

Новые проблемы со словами в устной или письменной речи

Потеря вещей и потеря возможности повторить шаги

Снижение или плохое суждение

Отказ от работы и общественной деятельности

Изменения личности и настроения

«Трудность слышать речь в фоновом шуме — одна из самых распространенных проблем у людей с возрастными нарушениями слуха. Это первое исследование, в котором исследуется его связь с деменцией у большой популяции».