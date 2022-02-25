Деменция: 9 ранних симптомов болезни – малоизвестные признаки, которые важно заметить
Деменция относится к группе симптомов, связанных с упадком мозга. Наиболее распространенной причиной деменции является болезнь Альцгеймера — расстройство головного мозга, которое медленно разрушает память и мыслительные способности. Это обычно рассматривается как неизбежный результат процесса старения, хотя это не так. О каких девяти основных признаках раннего предупреждения следует знать?
Деменция — это не болезнь, а совокупность симптомов, возникающих в результате повреждения головного мозга. Это общий термин для обозначения потери памяти, а также потери речи, решения проблем и других навыков мышления. Когда эти потери настолько серьезны, что влияют на вашу повседневную жизнь, считается, что у вас слабоумие.
Девять ранних признаков деменции включают в себя:
- Потеря памяти
- Проблемы в планировании или решении проблем
- Путаница со временем и местом
- Проблемы с пониманием визуальных образов и пространственных отношений
- Новые проблемы со словами в устной или письменной речи
- Потеря вещей и потеря возможности повторить шаги
- Снижение или плохое суждение
- Отказ от работы и общественной деятельности
- Изменения личности и настроения
Ведущий автор, доктор Джонатан Стивенсон, сказал:
«Трудность слышать речь в фоновом шуме — одна из самых распространенных проблем у людей с возрастными нарушениями слуха. Это первое исследование, в котором исследуется его связь с деменцией у большой популяции».
Ранее Медикфорум писал о симптомах рака кишечника.
Джонатан Стивенсон
Здоровье
Врач в Королевской ортопедической больнице NHS Trust.
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