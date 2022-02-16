Ученые назвали лучший способ не заболеть долгим ковидом
Ученые установили, в какой степени вакцинация снижает у человека риск развития долгого ковида по сравнению с непривитым человеком. Они также показывают, какие возрастные группы наиболее подвержены риску, а какие наименее подвержены риску развития заболевания.
Обзор данных, состоящий из 15 британских и международных исследований, показывает, что люди, получившие две дозы вакцины имели вдвое меньшую вероятность развития затяжного Covid, чем те, кто получил одну дозу или был непривитый.
Данные показали, что эффективность вакцины против долгого ковида была самой высокой у взрослых старше 60 лет, но была самой низкой у лиц в возрасте от 19 до 35 лет.
Четыре из 15 исследований анализировали влияние вакцинации на тех, у кого уже проявляются длительные симптомы ковида. Эти исследования показали, что пациенты с COVID-19 сообщали об улучшении симптомов COVID после вакцинации.
В трех исследованиях рассматривались непривитые люди, у которых был длительный ковид, и сравнивались они с теми, кто получил вакцину. Данные здесь свидетельствуют о том, что вакцинированные реже сообщали о симптомах длительного Covid после вакцинации, чем те, кто решил остаться непривитым.
В целом пациенты, которые сообщили о длительных симптомах ковида и были вакцинированы, с большей вероятностью сообщали об улучшении своих симптомов, чем те, кто не был вакцинирован. Данные, содержащиеся в этих 15 исследованиях, не только показывают, как вакцинация может облегчить длительные симптомы ковида, но и обеспечивают высокую степень защиты от развивающихся симптомов.
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