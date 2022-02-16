Диабет 2 типа: ученые советуют «небольшой перекус», заметно снижающий уровень сахара
Исследования говорят, что небольшой перекус может способствовать снижению уровня сахара в крови у людей с диабетом в течение нескольких недель.
Диабет 2 типа характеризуется отсутствием естественных эффективных механизмов регулирования уровня сахара в крови. Люди, болеющие таким диабетом, либо не могут вырабатывать достаточное количество инсулина, либо вырабатываемый ими гормон не работает должным образом. Поэтому в его случае принципиально важным для здоровья условием является контроль уровня сахара в крови со стороны самого человека – если позволять глюкозе в крови бесконтрольно расти, это может спровоцировать ряд осложнений со здоровьем, включая серьезные и опасные.
Улучшать и контролировать показатели сахара в крови диабетикам помогает пища, определенные продукты. Исследования показали, что небольшой перекус может вызвать снижение уровня сахара в крови в течение нескольких недель, об этом пишет журнал The Review of Diabetic Studies: по его данным,
«одним из продуктов, который может содействовать заметному снижению уровня сахара в крови, являются фисташки».
Учеными были обследованы 48 пациентов с диабетом 2 типа, разделенных на две группы. В двух группах участники придерживались одинакового рациона, но в одной перекусывали фисташками дважды в день, съедая за перекус по 25 граммов. Спустя 12 недель был сделан восьминедельный перерыв, после чего фисташки в качестве перекуса использовали участники другой группы.
В результате учеными было сделано заключение о позитивном эффекте этих орехов.
«Перекусы фисташками помогают снижать уровень глюкозы в крови натощак, оказывают благотворное влияние на гликемический контроль, артериальное давление, ожирение и маркеры воспаления у пациентов с диабетом», - заявили исследователи.
Эксперты напоминают, что орехи также характеризуются низким гликемическим индексом, отражающим скорость, с которой организм усваивает углеводы. Имеются данные о том, что добавление орехов к еде, богатой углеводами (хлеб, макароны) может замедлять их усвоение, позволяя избежать резких и сильных скачков уровня сахара в крови.
Национальная служба здравоохранения NHS рекомендует обращаться к врачу общей практики всем, кто замечает у себя какие-либо симптомы диабета 2. В то же время эксперты отмечают, что многие могут не осознавать наличия заболевания, поскольку оно не обязательно вызывают плохое самочувствие. Медики советуют не игнорировать следующие состояния.
- Учащающееся мочеиспускание (особенно ночью).
- Повышенное чувство жажды.
- Усталость.
- Непреднамеренная потеря веса.
- Медленное заживление порезов, других повреждений кожи.
- Затуманенное зрение.
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