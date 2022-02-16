Диабет 2 типа: ученые советуют «небольшой перекус», заметно снижающий уровень сахара

«одним из продуктов, который может содействовать заметному снижению уровня сахара в крови, являются фисташки».

«Перекусы фисташками помогают снижать уровень глюкозы в крови натощак, оказывают благотворное влияние на гликемический контроль, артериальное давление, ожирение и маркеры воспаления у пациентов с диабетом», - заявили исследователи.

Учащающееся мочеиспускание (особенно ночью).

Повышенное чувство жажды.

Усталость.

Непреднамеренная потеря веса.

Медленное заживление порезов, других повреждений кожи.

Затуманенное зрение.