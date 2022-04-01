Диабет 2 типа: перекус черносливом или черникой снижает уровень сахара в крови
Диабет 2 типа является наиболее распространенным типом диабета, которым страдают от 90 до 95 процентов людей с диабетом.2 Когда у человека диагностирован диабет 2 типа, клетки организма не реагируют на гормон (инсулин), который помогает организму использовать сахара (глюкозы) в крови для получения энергии. В результате у человека может быть высокий уровень сахара в крови.
К счастью, перекусы любым из этих двух фруктов положительно влияют на уровень сахара в крови.
Чернослив
Чернослив является хорошим источником клетчатки и снижает уровень адипонектина. Обе характеристики могут помочь контролировать уровень сахара в крови. Чернослив — полезный выбор для людей с диабетом из-за его более низкого гликемического индекса (ГИ).
Люди с диабетом могут иметь более слабые кости и более подвержены риску переломов костей по сравнению с людьми, не страдающими этим заболеванием.
Чернослив является естественным источником питательных веществ, необходимых для здоровья костей, таких как бор и калий.
Исследование показало, что чернослив может увеличить чувство сытости и уменьшить последующее потребление пищи, помогая контролировать ожирение, диабет и связанные с ними сердечно-сосудистые заболевания. Он пришел к выводу, что чернослив не вызывает значительного повышения уровня глюкозы и инсулина в крови.
Черника
Черника — один из лучших продуктов для лечения диабета, особенно если вы сладкоежка. Употребление этих ягод может удовлетворить тягу к сладкому без добавления сахара, обеспечивая при этом необходимые питательные вещества, такие как клетчатка и витамин С. Черника является диетическим источником полифенолов, особенно антоцианов. Было установлено, что антоцианы тесно связаны со снижением риска диабета 2 типа.
Ранее Медикфорум писал о повышенной кислотности желудка.
Оставить комментарий