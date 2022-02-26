Диабет 2 типа: нут способен «существенно» снизить уровень сахара в крови за «минуты»
Диабет 2 типа характеризуется высоким уровнем сахара в крови, вызванным проблемами с выработкой инсулина. Пациенты либо не могут вырабатывать достаточное количество инсулина, либо их инсулин не работает должным образом. Без этого механизма уровень сахара в крови может достигать опасных высот. К счастью, некоторые изменения образа жизни могут помочь предотвратить это.
У части диабета 2 типа отсутствуют ключевые механизмы контроля уровня сахара в крови. В нормальных условиях инсулин поглощает глюкозу из вашей крови, чтобы превратить ее в энергию в ваших клетках. Отсутствие этого механизма может привести к повреждению кровеносных сосудов и повысить риск сердечных заболеваний и инсульта из-за высокого уровня глюкозы в крови.
То, что вы едите и пьете, играет большую роль в этом состоянии. В частности одним из продуктов, который может помочь контролировать уровень сахара в крови, является нут.
Исследование сравнило два исследования, в которых приняли участие 19 и 20 участников соответственно. Участники потребляли углеводы из нута, белого хлеба или продуктов на основе пшеницы. Первое исследование проводилось в течение трех отдельных дней, а второе длилось шесть недель.
Исследователи обнаружили, что уровень сахара в крови был «существенно ниже» через 30 и 60 минут после приема пищи из нута.
В целом, бобовые, включая нут, имеют низкий гликемический индекс, поэтому они не вызывают скачков уровня сахара в крови после еды, сообщает Diabetes UK.
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Diabetes UK
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