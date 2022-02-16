Излучение смартфона негативно сказывается на беременности
В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Heliyon, ученые рассматривали и анализировали статьи, в которых исследуется влияние вредного излучения электромагнитного поля (ЭМП) на физиологические процессы, а также на исходы беременности в отношении матери, родов и ребенка.
В предыдущих исследованиях сообщалось о неблагоприятном воздействии ЭМП на брюшную полость матери. Однако доказательства были ограничены. В настоящем исследовании ученые рассмотрели работы, посвященные негативному воздействию на брюшную полость матери электромагнитного излучения, вызванного смартфоном.
Имтеяз Эль Джарра из Иорданского университета науки и технологий совместно с коллегой провела систематический обзор исследований, опубликованных за последние пять лет. Первоначально было найдено 10 450 опубликованных статей. Однако в конечном итоге в анализ вошли только 18, подходящих по качеству.
Анализ показал, что у беременных женщин, подвергшихся воздействию высоких уровней ЭМП-излучения, отмечались повышенный уровень тиреотропного гормона (ТТГ), невынашивание беременности, преждевременные роды при малой массе тела ребенка, колебания температуры, вариабельность сердечного ритма (ВСР), измененное развитие нервной системы ребенка, уменьшение окружности головы и грудной клетки, гиперактивность и проблемы с речью у ребенка.
Результаты исследования показывают, что ЭМП-излучение смартфонов и других электронных устройств оказывает глубокое негативное влияние на самочувствие беременной матери и ребенка. Однако используемые смартфоны не были стандартизированы. Ученые подчеркивают, что требуются дальнейшие исследования.
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Имтеяз Эль Джарра
Здоровье
Магистр в области сестринского дела из Иорданского университета науки и технологий
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