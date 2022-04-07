Курение во время беременности не вызывает СДВГ у детей

Ведущий автор работы, доктор Элис Хаан, почетный научный сотрудник Бристольской школы психологических наук, прокомментировала результаты: «Наш систематический обзор показывает, что нет причинно-следственной связи между пренатальным курением матери и диагнозом СДВГ у потомства. Тем не менее беременным женщинам все равно не стоит курить, поскольку доказано негативное влияние никотина на плод по другим фронтам».

Новый систематический обзор и метаанализ, опубликованные в журнале Addiction под руководством ученых Бристольского университета, показали что курение матери во время беременности связано с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у потомства, но не является его причиной.Несколько предыдущих исследований показали, что у потомства от курящих матерей была выше вероятность развития СДВГ; однако из этих исследований неясно присутствует ли причинно-следственная связь или это результат смешанных факторов. Ученые попытались ответить на этот вопрос в новом обзоре.В нем рассматривались 46 предыдущих исследований, в которых оценивалась связь между пренатальным курением матери и диагнозом СДВГ у потомства. Результаты показали, что генетика играет существенную роль в связи СДВГ у потомства с пренатальным курением.Ранее ученые рассказали, как снизить потребление газировки среди детей