Дефицит витамина В12: аутоиммунное заболевание, которое может быть его причиной

«если человек подвергается дефициту B12, это способствует появлению ряда негативных симптомов, включая сильную усталость, покалывание, воспаленный и красный язык (глоссит), язвы во рту, нарушение зрения, проблемы с балансом тела, памятью, пониманием и суждением».

Наше тело нуждается в витамине B12 для нескольких задач: с его помощью оно производит эритроциты, ДНК, поддерживает здоровые функции мозга и нервных клеток. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS),Почему возникает дефицит B12? Одной из причин врачи называют пернициозную анемию – тип аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система атакует здоровые клетки, поражая желудок. В пищеварительном органе присутствует так называемый внутренний фактор – белковое соединение, который помогает усваивать витамин B12. Когда развивается пернициозная анемия, клетки желудка, вырабатывающие внутренний фактор, ошибочно повреждаются иммунной системой – таким образом, организм не может усваивать B12.Медики говорят, что причина этого аутоиммунного заболевания неизвестна, но установлено, что некоторые факторов связаны с повышенным риском пострадать от патологии. По словам специалистов, пернициозная анемия чаще встречается у женщин старше 60 лет, у людей, имеющий семейную историю заболевания, или у людей, живущих с другим аутоиммунным заболеванием.В некоторых случаях дефицит B12 вызван его отсутствием в рационе питания. Такую форму дефицита можно исправить, употребляя мясо, рыбу, молочные продукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как прожить дольше за счет простого изменения рациона питания.