Дефицит витамина B12: глоссит на вашем языке указывает на низкий уровень
Национальная служба здравоохранения рекомендует человеку обратиться к врачу общей практики, если у него есть какие-либо симптомы дефицита B12. Крайне важно, чтобы человека увидели как можно скорее. Причина этого в том, что некоторые проблемы, вызванные дефицитом B12, могут быть необратимыми, если их не лечить.
Существует ряд симптомов дефицита витамина В12, поражающих различные части тела, включая язык.
Если у человека воспаленный и красный язык, у него развилось состояние, известное как глоссит. Это указано NHS как симптом дефицита B12.
Другие симптомы включают:
• Бледно-желтый оттенок кожи
• Язвы во рту
• Покалывание
• Изменения в походке и разговоре
• Нарушение зрения
• Раздражительность
• Депрессия
• Изменения в образе мыслей, чувств и поведения человека
• Снижение умственных способностей
Наиболее распространенной причиной является пернициозная анемия. Это аутоиммунное заболевание, поражающее желудок. Пернициозная анемия заставляет иммунную систему атаковать определенные клетки в желудке, не позволяя организму усваивать B12.
Пернициозная анемия чаще всего поражает: «женщин в возрасте около 60 лет, людей с семейным анамнезом этого состояния и людей с другим аутоиммунным заболеванием, таким как болезнь Аддисона или витилиго».
Другой причиной дефицита В12 может быть его недостаток в рационе. Мясо, рыба и молочные продукты обычно обеспечивают организм достаточным количеством витамина B12; однако тем, кто придерживается веганской диеты, возможно, потребуется принимать добавки.
Ранее Медикфорум писал о напитках против высокого холестерина.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий