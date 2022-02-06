Дефицит витамина B12: 3 симптома в полости рта, которые говорят о серьезной нехватке
Организм нуждается в красных кровяных тельцах, чтобы переносить кислород по телу. У кого-то, страдающего от дефицита B12, будут недоразвитые эритроциты, которые больше, чем обычные. Существует ряд симптомов дефицита B12, которые проявляются в разных частях тела.
Первый признак - язвы, которые образуются внутри рта на слизистой оболочке. Сначала они могут быть не шире одного миллиметра, но могут вырасти до двух с половиной сантиметров. Бывают двух типов: простые и сложные.
Простые язвы могут появляться три или четыре раза в год и обычно возникают у людей в возрасте от 10 до 20 лет. Сложные язвы менее распространены и возникают у тех, у кого они уже были.
Это болезненная язва или язвы во рту, они могут появляться на языке, задней части рта или внутри щек.
Кто-то с язвами может также испытывать покалывание или жжение до появления язв.
Кроме того, появляющиеся язвы могут быть белыми, круглыми или серыми с красными краями по краям. Язвы — это лишь один из симптомов дефицита B12.
По данным NHS, другие симптомы дефицита:
• Бледно-желтый оттенок кожи
• Болезненный и красный язык
• Изменения в том, как человек двигается или ходит
• Нарушение зрения
• Раздражительность
• Депрессия
• Изменения в образе мыслей человека (суждения)
• Снижение умственных способностей
Существует ряд условий и причин, которые могут привести к дефициту B12. Пернициозная анемия является наиболее частой причиной. Это аутоиммунное заболевание, которое поражает желудок и возникает, когда организм атакует собственные здоровые клетки.
В случае пернициозной анемии организм атакует клетки желудка, которые вырабатывают внутренний фактор, гликопротеин, из-за чего организм не может вырабатывать какой-либо витамин B12.
Другими причинами дефицита витамина B12 могут быть диета человека, побочный эффект лекарств, которые он принимает, или состояние, поражающее кишечник.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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