Названа необычная причина вздутия живота

«Вы страдаете от отрыжки и у вас есть язвенная болезнь, ГЭРБ, заболевания желчного пузыря, СРК и часто сопутствующие болезни кардии (переход пищевода к желудку). Вы страдаете от ринита, синусита, ведь скопление слизи в носоглотке может спровоцировать вздутие из-за глотательных движений», — уточнила врач.

По словам эксперта, причин такого явления может быть достаточно много. Одной из них является аэрофагия, то есть чрезмерное захватывания воздуха.Каждый день мы заглатываем около трех литров воздуха и он проходит по всему ЖКТ. Однако, если воздуха больше нормы его излишек становиться причиной неприятных ощущений в области живота.В свою очередь, аэрофагия может быть вызвана неврозом, избыточным или сниженным слюноотделением, вызванного, как правило, эмоциональным напряжением, а также различными заболеваниями.Помимо этого, избыток заглатываемого воздуха может стать следствием некоторых пищевых привычек: переедание или еда на бегу, плохое пережевывание пищи, питье крупными глотками, употребление жевательных резинок и сосательных конфет.Кроме того, аэрофагия является частым спутником корильщиков.