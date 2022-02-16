Названа необычная причина вздутия живота
Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что может провоцировать вздутие живота.
По словам эксперта, причин такого явления может быть достаточно много. Одной из них является аэрофагия, то есть чрезмерное захватывания воздуха.
Каждый день мы заглатываем около трех литров воздуха и он проходит по всему ЖКТ. Однако, если воздуха больше нормы его излишек становиться причиной неприятных ощущений в области живота.
В свою очередь, аэрофагия может быть вызвана неврозом, избыточным или сниженным слюноотделением, вызванного, как правило, эмоциональным напряжением, а также различными заболеваниями.
«Вы страдаете от отрыжки и у вас есть язвенная болезнь, ГЭРБ, заболевания желчного пузыря, СРК и часто сопутствующие болезни кардии (переход пищевода к желудку). Вы страдаете от ринита, синусита, ведь скопление слизи в носоглотке может спровоцировать вздутие из-за глотательных движений», — уточнила врач.
Помимо этого, избыток заглатываемого воздуха может стать следствием некоторых пищевых привычек: переедание или еда на бегу, плохое пережевывание пищи, питье крупными глотками, употребление жевательных резинок и сосательных конфет.
Кроме того, аэрофагия является частым спутником корильщиков.
Диляра Лебедева
Здоровье
Эндокринолог
Оставить комментарий