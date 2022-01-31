Врач Калиник назвала два трюка для облегчения вздутия живота
Ева Калиник — специалист по здоровью кишечника и автор книги «Счастливый кишечник, счастливый разум: как чувствовать себя хорошо изнутри». Она рекомендовала избавиться от одной основной привычки в еде, чтобы избавиться от вздутия живота.
«Тщательно пережевывайте пищу и не торопитесь с едой. Это само по себе может быть одной из основных причин вздутия живота», - говорит Калиник.
Старайтесь есть медленно, даже если вы голодны. Общий совет — пережевывать пищу около 30 раз.
«Если причиной вздутия живота являются запоры, обеспечьте достаточное потребление пищевых волокон. Однако, если вздутие живота является постоянным и / или не обязательно связано с приемом пищи, обратитесь к своему врачу общей практики для дальнейшего обследования».
Врач предложила добавить в овсянку на завтрак специальный ингредиент, который поможет опорожнению кишечника.
«Измельченное льняное семя может быть эффективным, поскольку оно помогает увеличить объем и смягчить стул, что может способствовать регулярному движению через кишечник. Добавьте это в свою утреннюю овсянку или просто смешайте с йогуртом».
Причины вздутия живота
Запор
Запор может вызвать вздутие живота, так как кишечник становится полным и раздраженным.
Пищевая непереносимость и пищевые заболевания или синдромы
Пищевая непереносимость может вызвать всевозможные диетические побочные эффекты, такие как избыточное газообразование или проблемы с выделением отходов.
СРК (синдром раздраженного кишечника) также может вызывать вздутие живота.
Глотание воздуха
Заглатывание воздуха во время еды вызывает вздутие живота. Это может произойти, когда вы слишком быстро едите, жуете жвачку или курите.
Необъяснимое вздутие живота, которое не проходит, должно быть проверено врачом.
Возможные причины:
- Болезнь Крона
- Болезни печени
- Рак
- Депрессия
Ева Калиник (Eve Kalinik)
Здоровье
Врач общей практики, автор книг по здоровью кишечника (Великобритания).
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