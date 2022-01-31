Врач Калиник назвала два трюка для облегчения вздутия живота

«Тщательно пережевывайте пищу и не торопитесь с едой. Это само по себе может быть одной из основных причин вздутия живота», - говорит Калиник.

«Если причиной вздутия живота являются запоры, обеспечьте достаточное потребление пищевых волокон. Однако, если вздутие живота является постоянным и / или не обязательно связано с приемом пищи, обратитесь к своему врачу общей практики для дальнейшего обследования».

«Измельченное льняное семя может быть эффективным, поскольку оно помогает увеличить объем и смягчить стул, что может способствовать регулярному движению через кишечник. Добавьте это в свою утреннюю овсянку или просто смешайте с йогуртом».

Причины вздутия живота

Запор

Пищевая непереносимость и пищевые заболевания или синдромы

Глотание воздуха

Болезнь Крона

Болезни печени

Рак

Депрессия