Разбор продукта: названы противопоказания для употребления майонеза

«Кроме жира и усилителей вкуса в нем ничего нет! И даже самый качественный или домашний майонез все равно является тяжелой пищей для кишечника», - предупреждает специалист.

По словам эксперта, многие современные майонезы, которые представлены на полках магазинов имеют состав, в котором достаточно много вредных для здоровья компонентов.Классическими ингредиентами майонеза являются масло подсолнечное, вода, яичные сухие продукты, сахарный песок, соль, горчичный порошок, уксусная кислота, а также различные стабилизаторы, консерванты и краситель. Пищевая ценность 100 г такого продукта составляет: 67 г жира, 0,6 г белка, 2,05 г углеводов и 614,5 калорий.Врач также обозначила, что главным недостатком этого продукта является его высокая калорийность.Именно поэтому, она призвала сократить до минимума употребление майонеза. При этом полностью исключить продукт из рациона следует людям, страдающим заболеваниями желудка, кишечника, печени, особенно если недуг находится в стадии обострения. Также он не рекомендован для употребления пожилым и людям, которые пытаются избавиться избыточной массы тела.