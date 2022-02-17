Ученые объяснили, у каких девочек чаще бывают кисты яичников
Ученые обнаружили еще одно последствие эпидемии детского ожирения. Новое исследование показывает, что девочки с диабетом 2 типа имеют повышенный риск синдрома поликистозных яичников (СПКЯ).
СПКЯ возникает, когда яичники или надпочечники женщины вырабатывают больше мужских гормонов, чем обычно. Среди симптомов:
- болезненные кисты на яичниках;
- нерегулярные месячные;
- чрезмерный рост волос;
- прыщи;
- увеличение веса и бесплодие.
«Предстоит проделать дополнительную работу по изучению генетических, эпигенетических и экологических факторов, которые могут объяснить эту связь», - рассказывает автор исследования доктор М. Константин Самаан, заместитель профессора кафедры педиатрии в Университете Макмастера.
По словам Самаана, резистентность к инсулину, вероятно, играет центральную роль в обоих состояниях. Когда организм плохо реагирует на инсулин, в крови может накапливаться сахар, что в конечном итоге приводит к диабету 2 типа. Многие женщины с СПКЯ также инсулинорезистентны.
Самаан и его коллеги провели обзор, чтобы лучше понять риск СПКЯ у девочек с диабетом 2 типа. У 20 % из 470 девочек с диабетом 2 типа из шести исследований, проведенных в нескольких странах, был СПКЯ. Самаан отметил, что этот показатель как минимум в два раза выше, чем среди подростков в целом.
Ранее дерматолог объяснил, как обнаружить диабет по пятнам на коже.
М. Константин Самаан
Здоровье
Доктор, заместитель профессора кафедры педиатрии в Университете Макмастера
Оставить комментарий