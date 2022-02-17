Ученые объяснили, у каких девочек чаще бывают кисты яичников

болезненные кисты на яичниках;

нерегулярные месячные;

чрезмерный рост волос;

прыщи;

увеличение веса и бесплодие.

«Предстоит проделать дополнительную работу по изучению генетических, эпигенетических и экологических факторов, которые могут объяснить эту связь», - рассказывает автор исследования доктор М. Константин Самаан, заместитель профессора кафедры педиатрии в Университете Макмастера.