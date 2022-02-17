Названы самые частые симптомы Омикрона у привитых людей (включая ревакцинированных)

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женщина надевает маску перед зеркалом

Исследование коронавируса, ведущееся в рамках проекта ZOE COVID Symptom Study, позволило определить ряд симптомов Омикрона у людей с бустерными прививками (то есть, ревакцинированных).

Публикующиеся данные говорят, что в Великобритании COVID-19 ежедневно заболевают почти 204 000 человек. По оценкам приложения ZOE COVID Symptom Study, около 78 000 случаев заражения приходится на людей, получивших как минимум две дозы вакцины. В прошлом году, когда волна Омикрона только началась, исследователи называли несколько самых частых симптомов, которые в том числе наблюдались у привитых людей. В статье, опубликованной журналом Eurosurveillance , начуные специалисты отмечали, что большинство пациентов с Омикрон-инфекцией (83%) беспокоил кашель.

Список общих симптомов заражения выглядел следующим образом.
  • Кашель (83 процента)
  • Насморк (78 процентов)
  • Усталость (74 процента)
  • Боль в горле (72 процента)
  • Головная боль (68 процентов)
  • Мышечная боль (58 процентов)
  • Лихорадка (54 процента)
  • Чихание (43 процента).
В более редких случаях заражения наблюдались такие симптомы, как снижение аппетита, проблемы с обонянием, затрудненное дыхание (одышка), боль в животе.

С тех пор медики продолжают говорить об этом наборе симптомов у вакцинированных людей. В свою очередь, обновленные данные проекта ZOE COVID позволили специалистам составить перечень наиболее частых симптомом Омикрона у ревакцинированных людей (с бустерными прививками). Работающие в рамках этого проекта ученые Королевского колледжа Лондона констатируют, что таковыми являются
  • Насморк (74 процента).
  • Головная боль (68 процентов).
  • Боль в горле (65 процентов).
  • Усталость (64 процента).
  • Чихание (60 процентов).
  • Постоянный кашель (42 процента).
  • Хриплый голос (38%).
  • Боль в спине (20%).
Эксперты добавляют, что некоторые признаки заражения Омикроном можно пропустить, приняв за другие недомогания, – к ним относятся ночная потливость, тошнота, диарея, спутанность сознания, раздражение глаз.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в среднем требуется от пяти до шести дней, чтобы у заразившегося человека начали проявляться симптомы инфекции. По мнению ученых, симптомы ковида сегодня могут появляться всего через два дня после заражения.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что медиками были определены возрастные группы с самым высоким уровнем заражения.

ZOE COVID Symptom Study

Здоровье

приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.

Теги : симптомы коронавируса, Омикрон-штамм, заражение после вакцинации