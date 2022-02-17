Названы самые частые симптомы Омикрона у привитых людей (включая ревакцинированных)
Исследование коронавируса, ведущееся в рамках проекта ZOE COVID Symptom Study, позволило определить ряд симптомов Омикрона у людей с бустерными прививками (то есть, ревакцинированных).
Публикующиеся данные говорят, что в Великобритании COVID-19 ежедневно заболевают почти 204 000 человек. По оценкам приложения ZOE COVID Symptom Study, около 78 000 случаев заражения приходится на людей, получивших как минимум две дозы вакцины. В прошлом году, когда волна Омикрона только началась, исследователи называли несколько самых частых симптомов, которые в том числе наблюдались у привитых людей. В статье, опубликованной журналом Eurosurveillance , начуные специалисты отмечали, что большинство пациентов с Омикрон-инфекцией (83%) беспокоил кашель.
Список общих симптомов заражения выглядел следующим образом.
- Кашель (83 процента)
- Насморк (78 процентов)
- Усталость (74 процента)
- Боль в горле (72 процента)
- Головная боль (68 процентов)
- Мышечная боль (58 процентов)
- Лихорадка (54 процента)
- Чихание (43 процента).
С тех пор медики продолжают говорить об этом наборе симптомов у вакцинированных людей. В свою очередь, обновленные данные проекта ZOE COVID позволили специалистам составить перечень наиболее частых симптомом Омикрона у ревакцинированных людей (с бустерными прививками). Работающие в рамках этого проекта ученые Королевского колледжа Лондона констатируют, что таковыми являются
- Насморк (74 процента).
- Головная боль (68 процентов).
- Боль в горле (65 процентов).
- Усталость (64 процента).
- Чихание (60 процентов).
- Постоянный кашель (42 процента).
- Хриплый голос (38%).
- Боль в спине (20%).
Всемирная организация здравоохранения заявила, что в среднем требуется от пяти до шести дней, чтобы у заразившегося человека начали проявляться симптомы инфекции. По мнению ученых, симптомы ковида сегодня могут появляться всего через два дня после заражения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что медиками были определены возрастные группы с самым высоким уровнем заражения.
ZOE COVID Symptom Study
Здоровье
приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.
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