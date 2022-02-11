Заражение Омикроном: названы «общие признаки», наблюдаемые у полностью привитых

– Симптомы простуды, включая насморк, боль в горле и постоянное чихание, стали более распространенными, наряду с головной болью и кашлем, особенно у людей, которые были вакцинированы. Их симптомы больше похожи на обычную простуду, у вакцинированных меньше общих системных симптомов, таких как тошнота, мышечные боли, диарея и кожная сыпь», - сообщил профессор Спектор.

Насморк.

Боль, першение в горле.

Чихание.

Головная боль.

Кашель.

Тошнота.

Мышечные боли.

Диарея.

Кожная сыпь.