Заражение Омикроном: названы «общие признаки», наблюдаемые у полностью привитых
Специалисты составили полный список «общих симптомов Омикрона, которые можно увидеть даже у полностью привитых пациентов».
По данным приложения, отслеживающегося симптомы коронавируса в Великоюритании, ZOE COVID Study, только половина людей, инфицированных вариантом омикрон, испытывают «классические» симптомы коронавируса – непрекращающийся кашель, лихорадку, проблемы с обонянием и вкусовым чувством. Из этих симптомов потеря обоняния и вкуса проявляется при заражении Омикроном наиболее редко.
Для волны, спровоцированной распространением Омикрона, характерно появление многих новых симптомов, констатируют медики. Также известно, что заразиться им могут и полностью привитые люди.
По словам профессора Тима Спектора, руководителя проекта ZOE COVID Study, экспертами были выявлены самые распространенные симптомы заражения Омикроном, в том числе наблюдаемые у полностью привитых.
– Симптомы простуды, включая насморк, боль в горле и постоянное чихание, стали более распространенными, наряду с головной болью и кашлем, особенно у людей, которые были вакцинированы. Их симптомы больше похожи на обычную простуду, у вакцинированных меньше общих системных симптомов, таких как тошнота, мышечные боли, диарея и кожная сыпь», - сообщил профессор Спектор.
Полный список симптомов, наблюдаемых у полностью привитых пациентов, был составлен эпидемиологами следующим образом.
- Насморк.
- Боль, першение в горле.
- Чихание.
- Головная боль.
- Кашель.
- Тошнота.
- Мышечные боли.
- Диарея.
- Кожная сыпь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач рассказал, каким образом коронавирус проникает в организм человека.
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Здоровье
ученый эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, профессор
ZOE COVID Symptom Study
Здоровье
приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.
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