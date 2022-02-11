Заражение Омикроном: названы «общие признаки», наблюдаемые у полностью привитых

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плохое самочувствие

Специалисты составили полный список «общих симптомов Омикрона, которые можно увидеть даже у полностью привитых пациентов».

По данным приложения, отслеживающегося симптомы коронавируса в Великоюритании, ZOE COVID Study, только половина людей, инфицированных вариантом омикрон, испытывают «классические» симптомы коронавируса – непрекращающийся кашель, лихорадку, проблемы с обонянием и вкусовым чувством. Из этих симптомов потеря обоняния и вкуса проявляется при заражении Омикроном наиболее редко.

Для волны, спровоцированной распространением Омикрона, характерно появление многих новых симптомов, констатируют медики. Также известно, что заразиться им могут и полностью привитые люди.

По словам профессора Тима Спектора, руководителя проекта ZOE COVID Study, экспертами были выявлены самые распространенные симптомы заражения Омикроном, в том числе наблюдаемые у полностью привитых.

– Симптомы простуды, включая насморк, боль в горле и постоянное чихание, стали более распространенными, наряду с головной болью и кашлем, особенно у людей, которые были вакцинированы. Их симптомы больше похожи на обычную простуду, у вакцинированных меньше общих системных симптомов, таких как тошнота, мышечные боли, диарея и кожная сыпь», - сообщил профессор Спектор.

Полный список симптомов, наблюдаемых у полностью привитых пациентов, был составлен эпидемиологами следующим образом.
  • Насморк.
  • Боль, першение в горле.
  • Чихание.
  • Головная боль.
  • Кашель.
  • Тошнота.
  • Мышечные боли.
  • Диарея.
  • Кожная сыпь.
Первым человеком, который указал на симптомы Омикрона, появляющиеся у людей, которые были иммунизированы, стала южноафриканский врач Анжелика Кутзи. Она описала головные и мышечные боли как симптомы, появляющиеся у вакцинированных и у непривитых пациентов. Врач также тогда добавила, что вакцинированные люди склонны переносить инфекцию легче и выздоравливают быстрее, чем непривитые. Те, кто не был вакцинирован, жаловались на более значительную тяжесть миалгии (мышечная боль) и головные боли. Кутзи высказалась о том, что если кто-то просыпается с небольшой головной болью и впоследствии неважно себя чувствует, следует пройти тестирование – с большой вероятностью это будет коронавирусная инфекция.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач рассказал, каким образом коронавирус проникает в организм человека.
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Здоровье
ученый эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, профессор

ZOE COVID Symptom Study

Здоровье

приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.

Теги : симптомы коронавируса, заражение после вакцинации, Омикрон-штамм