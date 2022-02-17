Ранние признаки диабета у мужчин и женщин: симптомы, в зависимости от вашего пола
Диабет 2 типа составляет от 90 до 95 процентов случаев диабета, и эта форма диабета чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Однако женщины, как правило, диагностируются раньше, чем мужчины, и подвержены риску более серьезных осложнений. Но есть ли разница в симптомах?
Общие симптомы диабетаБольшинство диабетических симптомов одинаковы у мужчин и женщин. Общие симптомы сахарного диабета 2 типа:
- частое мочеиспускание
- чувство жажды все время
- чувствую себя очень усталым
- похудеть, не пытаясь
- зуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочница
- порезы или раны заживают дольше
- затуманенное зрение
Отличаются ли симптомы диабета в зависимости от пола?
Симптомы диабета, как правило, одинаковы у мужчин и женщин, но есть несколько различий между полами в начале и по мере прогрессирования заболевания. У мужчин наблюдается потеря мышечной массы и генитальная молочница.
По данным Diabetes UK, и мужчины, и женщины могут испытывать серьезные осложнения со здоровьем, такие как ампутация, невропатия, ретинопатия, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания почек, если они не справляются с этим заболеванием.
Фактически, у 45 процентов мужчин с диабетом также развивается эректильная дисфункция из-за повреждения нервов, мышц и кровеносных сосудов.
Тот факт, что у мужчин с более низким ИМТ может развиться диабет с дополнительными осложнениями, такими как эректильная дисфункция и потеря мышечной массы, может быть связан с потерей тестостерона в более позднем возрасте.
У женщин гораздо больше шансов заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек и депрессией, что, делает их гораздо более опасными для жизни женщин по сравнению с мужчинами. У некоторых женщин развивается сексуальная дисфункция и синдром поликистозных яичников.
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Diabetes UK
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