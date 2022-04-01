Диабет 2 типа: потеря мышечной массы является симптомом

"Диабет не помешает вам нарастить мышечную массу. Тем не менее, разумно соблюдать некоторые меры предосторожности, когда дело доходит до набора мышечной массы. Существует много различных типов упражнений, и одним из самых популярных является силовой или силовой тренинг, который очень эффективен для укрепления костей и мышц. Существует прочная связь между диабетом и фитнесом".

«Быть в хорошей общей форме, то есть иметь приличную мышечную силу и кардиореспираторную подготовку, просто полезно для вас. И то, и другое, скорее всего, может снизить риск развития диабета, и даже если у вас диабет, хорошая физическая форма может улучшить уровень сахара в крови».