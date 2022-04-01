Диабет 2 типа: потеря мышечной массы является симптомом
Национальная служба здравоохранения рекомендует как можно скорее посетить своего врача общей практики, если вы испытываете основные симптомы диабета. К ним относятся чувство сильной жажды, более частое, чем обычно, мочеиспускание, особенно ночью, и чувство сильной усталости. Орган здравоохранения говорит, что другие признаки включают потерю веса, зуд вокруг полового члена или влагалища или частые эпизоды молочницы, порезы или раны, которые медленно заживают, и помутнение зрения.
Мышечная атрофия – это истощение или истончение мышечной массы. Мышечная атрофия вызвана дисбалансом синтеза и деградации сократительных белков, что может быть вызвано различными состояниями, включая диабет 2 типа.
Diabetes UK сообщает:
"Диабет не помешает вам нарастить мышечную массу. Тем не менее, разумно соблюдать некоторые меры предосторожности, когда дело доходит до набора мышечной массы. Существует много различных типов упражнений, и одним из самых популярных является силовой или силовой тренинг, который очень эффективен для укрепления костей и мышц. Существует прочная связь между диабетом и фитнесом".
Многие исследования показали, что люди с диабетом 2 типа со временем теряют больше мышечной массы и силы, чем люди с нормальным уровнем сахара в крови. Считается, что это основная причина, по которой диабет связан с функциональными ограничениями, нарушением подвижности и потерей независимости.
«Быть в хорошей общей форме, то есть иметь приличную мышечную силу и кардиореспираторную подготовку, просто полезно для вас. И то, и другое, скорее всего, может снизить риск развития диабета, и даже если у вас диабет, хорошая физическая форма может улучшить уровень сахара в крови».
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Diabetes UK
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