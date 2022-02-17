Необычный симптом, который есть у пациентов с деменцией с тельцами Леви
Деменция с тельцами Леви является одной из наиболее частых причин деменции и связана с аномальными отложениями. Эти отложения, называемые тельцами Леви, воздействуют на химические вещества в мозге, изменения которых, в свою очередь, могут привести к проблемам с мышлением, движением, поведением и настроением. Ваше лицо может содержать подсказки, касающиеся вашего риска.
Деменция с тельцами Леви (ДТЛ) является прогрессирующим заболеванием, то есть симптомы начинаются медленно и со временем ухудшаются.
В исследовании были дополнительно проанализированы характеристики способности распознавания выражений лица у пациентов с ДТЛ. Цель исследования заключалась в уточнении особенностей способности к распознаванию мимики у пациентов с болезнью телец Леви.
В период с марта 2016 г. по июль 2017 г. исследователи изучили характеристики распознавания шести выражений лица «счастье», «печаль», «страх», «гнев», «удивление» и «отвращение» у 107 человек в возрасте 60 лет и более, как амбулаторно, так и стационарно, у которых специалисты больницы диагностировали болезни Паркинсона с тельцами Леви, болезнь Паркинсона с деменцией и деменцию с тельцами Леви.
У пациентов с болезнью телец Леви счастье не зависело от старения, возраста начала заболевания, продолжительности заболевания, когнитивной функции и апатии; однако распознать выражение страха на лице было трудно.
Кроме того, из-за старения, снижения когнитивных функций и апатии способность распознавать выражение лица для грусти и гнева снизилась.
«Было несколько выражений лица, которые пациенты с болезнью телец Леви не могли точно идентифицировать».
Другие ранние признаки деменции с тельцами Леви включают:
- Зрительные галлюцинации
- Двигательные расстройства
- Плохая регуляция функций организма
- Когнитивные проблемы
- Проблемы со сном
- Переменное внимание
- Депрессия
- Апатия
Dementia UK
Здоровье
благотворительная организация, которая предоставляет помощь семьям людей, страдающих деменцией.
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