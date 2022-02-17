Необычный симптом, который есть у пациентов с деменцией с тельцами Леви

«Было несколько выражений лица, которые пациенты с болезнью телец Леви не могли точно идентифицировать».

Зрительные галлюцинации

Двигательные расстройства

Плохая регуляция функций организма

Когнитивные проблемы

Проблемы со сном

Переменное внимание

Депрессия

Апатия