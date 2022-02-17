Деменция: ранний физический признак во внешности может сигналить об упадке мозга
Иногда незначительное изменение внешности может быть ранним признаком упадка мозга, констатируют ученые.
Деменцию нельзя вылечить, но раннее обнаружение дает больше возможностей для контроля над жизнью и состоянием. Медики отмечают, что «один ранний физический признак болезни может стать заметным за годы до диагностирования».
По словам врачей Кливлендской клиники, начальные стадии обычно характеризуются умеренными когнитивными нарушениями, которые затем разрушают память и навыки мышления.
«Иногда незначительное изменение внешности может быть ранним признаком упадка мозга. Более того, этот признак может проявиться за 20 лет до возникновения характерных симптомов деменции».
Таким ранним физическим признаком во внешности ученые считают потерю веса. Эксперты отмечают: появляется все больше доказательств того, что похудение в более позднем возрасте жизни может быть ранним предупреждающим признаком умственного упадка и развития болезни Альцгеймера.
«Люди с деменцией и болезнью Альцгеймера могут терять вес, потому что они могут сжигать больше калорий, чем люди без болезни. Заболевшие деменцией часто ходят пешком, блуждают, чаще находятся в движении – все это занятия, которые сжигают больше калорий».
Другим объяснением потери веса является то, что на самых ранних стадиях деменции у людей может возникать апатия, потеря инициативы, отражающиеся на потреблении пищи. Люди становятся равнодушными к еде, перестают получать от нее удовольствие и чаще пропускают приемы пищи, оказываются менее склонными к готовке.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подверженность людей диабету и другим болезням ученые связывают с состоянием психики.
Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)
Здоровье
крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд
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