Деменция: ранний физический признак во внешности может сигналить об упадке мозга

«Иногда незначительное изменение внешности может быть ранним признаком упадка мозга. Более того, этот признак может проявиться за 20 лет до возникновения характерных симптомов деменции».

«Люди с деменцией и болезнью Альцгеймера могут терять вес, потому что они могут сжигать больше калорий, чем люди без болезни. Заболевшие деменцией часто ходят пешком, блуждают, чаще находятся в движении – все это занятия, которые сжигают больше калорий».