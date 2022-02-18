Как проявляется деменция: обонятельное нарушение может быть очень ранним признаком
При развитии одной из форм деменции – деменции с тельцами Леви – может возникать обонятельное нарушение, заставляющее человека искаженно воспринимать запахи.
Деменция – это синдром (набор симптомов), связанный с прогрессирующим угасанием мозга, и «классическим» симптомом процесса является потеря памяти. Но существует много типов деменции, и проблемы с памятью не всегда является первым предупредительным сигналом. По данным исследования, которые опубликовал журнал Psychogeriatrics, гораздо более ранним признаком, чем ухудшение памяти, может быть обонятельное нарушение.
«Обонятельная дисфункция может предшествовать началу потери памяти, возникая почти за 10 лет до этого», - констатируют исследователи.
Обонятельная дисфункция определяется учеными как сниженное или искаженное обоняние – пострадавшие могут не чувствовать запахов или ощущать запахи, которых в реальности нет, начинают по-другому воспринимать запах пищи. В целом галлюцинаторные явления нередко наблюдаются у пациентов, страдающих деменцией с тельцами Леви: помимо ощущения несуществующих запахов, им бывают свойственны проблемы с восприятием отсутствующих звуков, а также визуальные галлюцинации.
Другие признаки, наблюдаемые при деменции с тельцами Леви.
- Спутанность сознания или сонливость.
- Медленные движения, скованность конечностей, тремор.
- Нарушенный сон, часто с резкими движениями и криками
- Обморочные состояния, падения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой ранний физический признак во внешности может сигналить об угасании мозга и наступлении деменции.
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