Как проявляется деменция: обонятельное нарушение может быть очень ранним признаком

«Обонятельная дисфункция может предшествовать началу потери памяти, возникая почти за 10 лет до этого», - констатируют исследователи.

Спутанность сознания или сонливость.

Медленные движения, скованность конечностей, тремор.

Нарушенный сон, часто с резкими движениями и криками

Обморочные состояния, падения.